Por Beatriz Prieto |

La tercera gala semanal de 'Gran Hermano 20' de este jueves 20 de noviembre vivió la despedida de Diego al ser el nominado más votado, frente a Belén y José Manuel. El madrileño vio concluida su experiencia después de un juego por la inmunidad que, sin que los concursantes lo supieran, determinó unas atípicas nominaciones a las cuales se sumaron dos giros que dejaron a Aquilino, Lorena, Desirée, Cristian, Joon y Belén en la palestra.

La cita arrancó clausurando la pajarería, con la que Patricia y Paula consiguieron la inmunidad por cumplir su misión. Los concursantes descubrieron entonces el nuevo pabellón, donde habían construido una casillero gigante, como en los videojuegos clásicos. Este no solo formaría parte de la prueba semanal, sino que, además, fue el escenario de un juego de inmunidad que los concursantes disputaron en directo: divididos en equipos de cuatro, sin las inmunes, debían localizar, cada miembro del equipo, un martillo entre las cajas dispuestas en la estructura.

Los concursantes de 'Gran hermano 20' en la gala 3

Al concluir los turnos de los cuatro equipos, Jorge Javier proclamó la victoria de Íñigo, Edurne, Jonay y José Manuel, al cumplir el objetivo en el menor tiempo. Los cuatro, además, se libraron de tener que nominarse entre ellos, puesto que la organización sorprendió a los concursantes con unas votaciones atípicas que obligaron a "mojarse" a los miembros de los demás equipos. De hecho, el orden de la clasificación determinó cuántos concursantes de cada grupo debían acabar en la palestra, por consenso.

El juego de inmunidad de la gala 3 de 'Gran hermano 20'

Dos privilegios secretos

Por ese motivo,. Después de que los cuatro se mostraran a favor de quedar en manos de la audiencia,con el argumento de que sus compañeros ya habían sido nominados y "me tengo que exponer al público". Lorena, Raúl y Almudena fueron los siguientes y, dado que tenían un integrante menos tras la expulsión de Diego,

Finalmente, el deseo de Almudena de querer quedarse "lo máximo posible" y su aparente agobio hicieron claudicar a Lorena a su favor, después de que Raúl se ofreciera a ser nominado "porque soy jugador, para ganar esto hay que ponerse aquí delante". Mucho más claro lo tuvo el grupo de Rocío, Cristian, Joon y Desirée que, al quedar el último, solo pudo salvar a uno de sus miembros. Fue entonces cuando todos acordaron salvar a Rocío, incluso cuando la elegida aseguró no merecérselo, lo que completó la lista de nominados con tres concursantes más.

No obstante, el programa aún añadió un par de sorpresas para los concursantes, empezando por el hecho de que el grupo ganador tuvo ocasión de salvar a uno de ellos, en secreto. Edurne, José María, Iñigo y Jonay se mostraron divididos entre Joon y Raúl, quien fue finalmente el afortunado, dada la esperanza en que el primero "se puede salvar por el público". Para rematar, Patricia y Paula también recibieron un segundo privilegio, la nominación directa, con el que pusieron de nuevo en la palestra a Belén. "Es muy positiva y lo ha llevado muy bien. No creo que se lo vaya a tomar a mal y creo que se va a salvar", apostaron las concursantes.