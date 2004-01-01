Publicado: Viernes 7 Noviembre 2025 16:33 (hace 4 horas)|
Titulares de Miguel Martín
- "Hay un planteamiento nuevo con la casa, la de Guadalix daba de sí lo que daba"
- "Al empezar de cero con un lienzo en blanco hemos sido infinitamente más ambiciosos"
- "Yo quería que hubiera más espacios donde sentirse a gusto y relacionarse"
- "Hay tanta oferta para el espectador, que la tele tiene que dar una oferta más ambiciosa donde el sentido del espectáculo sea superior"
- "La nueva casa nos permite jugar con mecánicas y sorpresas que la otra ubicación nos limitaba"
- "Ese 'y hoy qué va a pasar' lo tenemos que tener este año multiplicado porque al espectador hay que darle un buen motivo para venir"
- "Llevo unos años intentando implementar este nuevo control de realización, pero en Guadalix no se podía porque suponía tirarlo todo abajo"
- "Todas esas soluciones técnicas provocan que podamos mejorar el flujo de trabajo con software, sin una limitación analógica"
- "Es un programa de 24/7, necesitamos herramientas que nos permitan tener mejor control de la narrativa de lo que pasa en la casa"
- "La propia distribución de la casa era prisionera de esos pasillos de cámaras"
- "Hemos quitado en muchas estancias los pasillos de cámara porque la tecnología nos lo permite y los hemos mantenido en los lugares imprescindibles"
- "Si la casa tiene menos espejos, la ambientación puede ser más similar a una casa real"
- "El concursante tiende a olvidarse de las cámaras, pero este año van a notar en esos espacios la sensación de hogar"
- "Hemos variado el casting de este año, el cambio de fechas nos ha permitido cambiar el sistema de cribado"
- "Nunca hemos tenido tantos problemas para escoger porque teníamos muchos perfiles buenos"
- "Tenemos un programa con tanto contenido que cuanto más estemos en antena, mejor"
- "La tira diaria es diferente a los otros access de otros años"
- "Que Jorge Javier Vázquez presente la tira diaria da la medida de la ambición que tiene"
- "Ningún programa está tan vivo como este porque sucede en directo"
- "Tú entras con una escaleta y 5 minutos antes puedes romperla porque hay que cambiarla entera por lo que acaba de suceder"
- "Que una concursante de 'Gran Hermano' pase luego por diferentes estados de la televisión y termine siendo presentadora, es una fantasía que no se me ocurre otro programa de televisión que pueda vivir esta circunstancia"
- "Nagore conoce el formato como nadie porque lo ha vivido y además le gusta"