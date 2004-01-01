ENTREVISTA

Miguel Martín, CEO de Zeppelin: "Al espectador hay que darle un buen motivo para ver 'Gran Hermano'"

El responsable de la productora nos cuenta los cambios que han implementado con la nueva localización.

2 Titulares de Miguel Martín "Hay un planteamiento nuevo con la casa, la de Guadalix daba de sí lo que daba"

"Al empezar de cero con un lienzo en blanco hemos sido infinitamente más ambiciosos"

"Yo quería que hubiera más espacios donde sentirse a gusto y relacionarse"

"Hay tanta oferta para el espectador, que la tele tiene que dar una oferta más ambiciosa donde el sentido del espectáculo sea superior"

"La nueva casa nos permite jugar con mecánicas y sorpresas que la otra ubicación nos limitaba"

"Ese 'y hoy qué va a pasar' lo tenemos que tener este año multiplicado porque al espectador hay que darle un buen motivo para venir"

"Llevo unos años intentando implementar este nuevo control de realización, pero en Guadalix no se podía porque suponía tirarlo todo abajo"

"Todas esas soluciones técnicas provocan que podamos mejorar el flujo de trabajo con software, sin una limitación analógica"

"Es un programa de 24/7, necesitamos herramientas que nos permitan tener mejor control de la narrativa de lo que pasa en la casa"

"La propia distribución de la casa era prisionera de esos pasillos de cámaras"

"Hemos quitado en muchas estancias los pasillos de cámara porque la tecnología nos lo permite y los hemos mantenido en los lugares imprescindibles"

"Si la casa tiene menos espejos, la ambientación puede ser más similar a una casa real"

"El concursante tiende a olvidarse de las cámaras, pero este año van a notar en esos espacios la sensación de hogar"

"Hemos variado el casting de este año, el cambio de fechas nos ha permitido cambiar el sistema de cribado"

"Nunca hemos tenido tantos problemas para escoger porque teníamos muchos perfiles buenos"

"Tenemos un programa con tanto contenido que cuanto más estemos en antena, mejor"

"La tira diaria es diferente a los otros access de otros años"

"Que Jorge Javier Vázquez presente la tira diaria da la medida de la ambición que tiene"

"Ningún programa está tan vivo como este porque sucede en directo"

"Tú entras con una escaleta y 5 minutos antes puedes romperla porque hay que cambiarla entera por lo que acaba de suceder"

"Que una concursante de 'Gran Hermano' pase luego por diferentes estados de la televisión y termine siendo presentadora, es una fantasía que no se me ocurre otro programa de televisión que pueda vivir esta circunstancia"

"Nagore conoce el formato como nadie porque lo ha vivido y además le gusta"

