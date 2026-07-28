El 'Grand Prix' tendrá una emisión extraordinaria con dos entregas consecutivas en La 1

Por Fidel Conejero |

RTVE ha decidido recuperar el tiempo perdido con el 'Grand Prix'. Después de que la segunda entrega de la temporada no pudiera emitirse la semana pasada por la programación especial dedicada a la celebración del Mundial conquistado por la Selección Española, La 1 ha anunciado una emisión extraordinaria con dos entregas del concurso de Ramón García en apenas 24 horas.

La corporación ha confirmado el cambio de programación a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a los seguidores del formato: "Como te has quedado con ganas de más: dos noches de 'Grand Prix'". De esta manera, el concurso se emitirá el domingo 2 de agosto a las 22:00 horas y volverá a la parrilla apenas 24 horas después, el lunes 3 de agosto a las 21:45 horas.

Como te has quedado con ganas de más: DOS NOCHES de @GrandPrix_tve🐮🙌



🔸El domingo a las 22:00h: San Juan de la Rambla (Canarias)🆚Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha)



🔹El lunes a las 21:45h: Altura (Comunidad Valenciana)🆚Pradejón (La Rioja)#GrandPrixTVE pic.twitter.com/UFppyShS0k — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 27, 2026

RTVE elimina 'La película de la semana'

La emisión extraordinaria obligará a modificar la programación habitual de. La cadenaeste domingo depara hacer hueco a la tercera entrega del, que enfrentará a

Tan solo 24 horas después, el lunes 3 de agosto, llegará una nueva entrega del concurso con el duelo entre Altura (Comunidad Valenciana) y Pradejón (La Rioja), una programación especial con la que RTVE recuperará el calendario previsto tras la cancelación de la semana pasada.