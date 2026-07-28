FormulaTV
Conectar
Audiencias El 'Grand Prix' lidera la noche con un 16% y Paul Newman da la sorpresa en La 2

MÁS GRAND PRIX

El 'Grand Prix' tendrá una emisión extraordinaria con dos entregas consecutivas en La 1

La cadena pública ofrecerá el concurso de Ramón García el domingo 2 y el lunes 3 de agosto, recuperando así la entrega que tuvo que cancelarse por la programación especial dedicada a la celebración del Mundial de España.

El 'Grand Prix' tendrá una emisión extraordinaria con dos entregas consecutivas en La 1
©RTVE
Por Fidel ConejeroPublicado: Martes 28 Julio 2026 13:33 (hace 42 minutos)

Programa relacionado

Grand Prix

Grand Prix

Grand Prix

1995 - Act

España

Concursos

4,1

5 críticas

Popularidad: #0 de 0

  • 74

  • 9

RTVE ha decidido recuperar el tiempo perdido con el 'Grand Prix'. Después de que la segunda entrega de la temporada no pudiera emitirse la semana pasada por la programación especial dedicada a la celebración del Mundial conquistado por la Selección Española, La 1 ha anunciado una emisión extraordinaria con dos entregas del concurso de Ramón García en apenas 24 horas.

La corporación ha confirmado el cambio de programación a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a los seguidores del formato: "Como te has quedado con ganas de más: dos noches de 'Grand Prix'". De esta manera, el concurso se emitirá el domingo 2 de agosto a las 22:00 horas y volverá a la parrilla apenas 24 horas después, el lunes 3 de agosto a las 21:45 horas.

Vídeos FormulaTV

RTVE elimina 'La película de la semana'

La emisión extraordinaria obligará a modificar la programación habitual de La 1. La cadena prescindirá este domingo de 'La película de la semana' para hacer hueco a la tercera entrega del 'Grand Prix', que enfrentará a San Juan de la Rambla (Canarias) y Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha).

Tan solo 24 horas después, el lunes 3 de agosto, llegará una nueva entrega del concurso con el duelo entre Altura (Comunidad Valenciana) y Pradejón (La Rioja), una programación especial con la que RTVE recuperará el calendario previsto tras la cancelación de la semana pasada.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Top Series

Listas