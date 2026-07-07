'El Grand Prix' ya tiene fecha de estreno: relevará a 'La revuelta' el lunes 13 de julio

Por Fidel Conejero |

Después de varias semanas promocionando su nueva edición, RTVE ya ha puesto fecha al regreso de 'El Grand Prix del Verano'. El mítico concurso volverá a La 1 el próximo lunes 13 de julio a las 21:45 horas, ocupando el hueco habitual de 'La revuelta' tras la emisión del 'Telediario 2'. El estreno supondrá el inicio de una nueva temporada del formato, que volverá a convertirse en una de las principales apuestas de la cadena pública durante los meses estivales.

Ramón García repetirá como maestro de ceremonias acompañado por Lalachus, mientras que la principal novedad será la incorporación de Gorka Rodríguez, que se suma al equipo también compuesto por Wilbur y la inseparable Vaquilla. Entre los famosos que participarán como padrinos de los distintos municipios figuran nombres como Boris Izaguirre, Valeria Ros, Garbiñe Muguruza, Fonsi Nieto, Mario Vaquerizo o Melani Olivares, entre otros.

Gorka Rodríguez, nueva incorporación de 'El Grand Prix del Verano'

Doce pueblos volverán a competir por el trofeo del verano

La edición 2026 reunirá aprocedentes de distintos puntos de España, que competirán a lo largo de. El estreno enfrentará a, mientras que el resto de duelos estarán protagonizados por Zumarraga (Guipúzcoa), Balanegra (Almería), San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife), Quintanar del Rey (Cuenca), Altura (Castellón), Pradejón (La Rioja), Serranillos del Valle (Madrid), Pravia (Asturias), Blanca (Murcia) y Muros (A Coruña). Los vencedores accederán a las semifinales antes de luchar por el título en la gran final.

Tal y como se anunció hace unas semanas, la competición se desarrollará a lo largo de nueve programas: seis entregas correspondientes a la primera fase, dos semifinales y una gran final, en la que se decidirá qué municipio sucede a Olvera como ganador de 'El Grand Prix'.

En cuanto a las pruebas, 'El Grand Prix del Verano' recuperará algunos de sus juegos más emblemáticos. Regresará la histórica cucaña, además de clásicos como "La patata caliente", "Los troncos locos", "Los bolos" o "El diccionario". También se incorporará el nuevo juego "Pasión de capitanes", mientras que Lalachus protagonizará el regreso de las populares cortinillas de los años noventa.

Durante la presentación de la temporada, Ramón García aseguró que esta nueva edición "ha salido redonda" y prometió "un espectáculo" desde el primer minuto. Por su parte, Lalachus definió 'El Grand Prix' como "el programa con más pureza televisiva que existe", mientras que Gorka Rodríguez reconoció que incorporarse al formato supone cumplir "un sueño" después de haber crecido viendo el concurso.