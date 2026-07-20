Por Fidel Conejero |

La victoria de la Selección Española en la final del Mundial 2026 también tendrá consecuencias en la programación de Televisión Española, tal y como era de esperar. La cadena pública ha decidido modificar gran parte de su parrilla de este lunes para ofrecer una cobertura especial de los actos de celebración del combinado nacional en Madrid, lo que supondrá la desaparición de varios de sus formatos habituales.

Las principales afectadas serán 'La promesa' y 'Valle Salvaje', que no emitirán sus nuevos capítulos previstos inicialmente para este lunes. También desaparecerán de la parrilla 'Malas lenguas', 'Aquí la Tierra' y el 'Telediario 2'. Además, tampoco habrá nueva entrega de 'El Grand Prix', cuya emisión estaba prevista para el prime time y que deberá esperar a una nueva fecha para su emisión, previsiblemente el lunes siguiente.

En cambio, 'Directo al grano' sí se mantiene en la programación. El magacín presentado por Gonzalo Miró y Martín Barreiro, que sustituye a Marta Flich por el verano, arrancará a las 15:50 horas y dará paso al amplio despliegue preparado por TVE para seguir los actos institucionales y la celebración junto a la afición.

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La recepción oficial y el recorrido por Madrid centrarán la programación

La cobertura especial comenzará a las 17:15 horas, poco antes de la recepción de la Selección Española por parte de los Reyes en el Palacio de la Zarzuela, prevista para las 17:30 horas. Posteriormente, el equipo se desplazará al Palacio de la Moncloa para ser recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A partir de las 19:00 horas, las cámaras de La 1 seguirán el recorrido del autobús de los campeones por las calles de Madrid. El desfile partirá desde Moncloa y recorrerá las calles de Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya y Serrano, para después pasar por la Puerta de Alcalá, continuar por la calle Montalbán y el paseo del Prado y finalizar, alrededor de las 21:00 horas, en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar la gran celebración junto a los aficionados y el acto final con los jugadores.

Una vez finalice el despliegue informativo, La 1 emitirá, a partir de la 01:00 horas, una reposición de la primera entrega de la actual temporada de 'El Grand Prix', en la que compitieron los municipios de Polinyà (Cataluña) y Cantalejo (Castilla y León).