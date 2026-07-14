Por Redacción |

Nueva jornada sin fútbol antes de la esperada semifinal entre Francia y España que se disputa este martes. El estreno del 'Grand Prix' en La 1 logra liderar el prime time con 1,4 millones de espectadores y un 16,8% de cuota de pantalla. En segunda posición se sitúa Antena 3 con 'En tierra lejana', que mejora 2,7 puntos respecto a la semana anterior y firma un 11,2% con más de 800.000 televidentes.

En Cuatro, el estreno de 'El mago del vino' da la sorpresa y supera en audiencia media a "Jurassic World: Dominion", la película que Telecinco programó en homenaje a Sam Neill tras conocerse su fallecimiento. Aunque el filme logra un mejor share finalizando casi a las 2:00h de la madrugada, el espacio de Cuatro se impone tanto en la franja de estricta coincidencia como en seguidores. Por detrás queda 'El taquillazo' de laSexta con "Los renglones torcidos de Dios", que registra un 4,1% y algo más de 200.000 fieles. Cierra la noche "Alien, el 8º pasajero" en La 2, con un 2,3% de cuota de pantalla.

Prime time

La 1

Grand Prix: presenta1.171.000 12,0% Grand Prix1.427.000 16,8%

La 2

Trivial Pursuit359.000 4,1% Cifras y letras456.000 4,5% Cine clásico Alien, el 8º pasajero 209.000 2,3%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Elsa Pataky 1.033.000 10,0% En tierra lejana805.000 11,2%

Cuatro

First Dates413.000 4,6% Horizonte914.000 9,0% El mago del vino587.000 6,9%

Telecinco

First Dates: summer811.000 7,9% Cine 5 estrellas Jurassic World: Dominion 411.000 7,2%

laSexta

La Sexta Clave396.000 4,7% El intermedio: The Very Best506.000 5,0% El taquillazo Los renglones torcidos de Dios 223.000 4,1%

Late night

La 1

Grand Prix238.000 8,7%

La 2

Cine El informe Pelícano 88.000 2,7%

Antena 3

En tierra lejana218.000 7,6% Sportium Game Show71.000 4,4%

Cuatro

El chofer de Ruiz-Mateos El empresario 212.000 4,7% El chofer de Ruiz-Mateos Los pelotazos 121.000 5,8%

Telecinco

Gran Madrid Show74.000 4,1%

laSexta

La casa del juego de PokerStars7.000 0,4%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano981.000 11,1% Valle Salvaje735.000 9,6% La promesa876.000 12,2% Malas lenguas694.000 9,9% Aquí la Tierra745.000 10,0%

La 2

Saber y ganar628.000 6,7% Grandes documentales358.000 4,1% Gigantes y salvajes Gigantes en tierras altas 365.000 4,1% Lugares extraordinarios del mundo La Selva Negra de Alemania 343.000 4,2% Malas lenguas632.000 8,5% Diario de un nómada: ruta del ámbar De los Alpes austriacos a los Alpes italianos 212.000 3,0% Jeopardy146.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.268.000 13,8% Y ahora Sonsoles749.000 9,9% Pasapalabra1.287.000 17,2%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem745.000 8,6% Lo sabe, no lo sabe422.000 5,9%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!501.000 5,4% El verano se mueve487.000 6,0% ¡De lunes a viernes!530.000 7,3% ¡Allá tú!694.000 9,5%

laSexta

Zapeando511.000 5,6% Más vale tarde437.000 5,9%

Mañana

La 1

Vive San Fermín 2026627.000 44,5% La hora de La 1507.000 26,7% Entrevista Elma Saiz 528.000 26,0% Mañaneros 360532.000 17,4% Mañaneros 3601.098.000 13,9%

La 2

Jardines con historia Pazo de Mariñán 23.000 3,0% Jardines con historia Monasterio de Piedra 26.000 1,9% Gigantes y salvajes Gigantes y las formas del agua 27.000 1,6% Territorio salvaje El territorio de la cabra montés 25.000 1,5% Pueblo de Dios A los pies de la Fuensanta 18.000 0,9% El señor de los bosques Campas de Arraba, Bizkaia 39.000 1,9% El señor de los bosques Calatañazor, Soria 44.000 2,1% Hogares increíbles con Dermot Bannon España 40.000 1,8% Las rutas dAmbrosio Tierras sorianas 57.000 2,2% Curro Jiménez La mujer de negro 114.000 3,1% El cazador101.000 1,7% El cazador220.000 2,4%

Antena 3

Espejo público verano280.000 11,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Almejas al pimentón 733.000 15,0% La ruleta de la suerte1.463.000 20,1%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! Espejito, espejito 16.000 1,3% Alerta Cobra Operación Midas 15.000 0,8% Alerta Cobra Más allá del Edén 15.000 0,8% En boca de todos248.000 8,1%

Telecinco

La mirada crítica202.000 10,3% Vamos a ver verano275.000 9,8% El precio justo579.000 8,7%

laSexta

Equipo de investigación Se busca camarero 25.000 2,4% Equipo de investigación El chiringuito 39.000 2,2% Aruser@s Fresh182.000 9,2% Al rojo vivo247.000 6,8%

Informativos

En la sobremesa del lunes, 'Antena 3 noticias 1' mantiene el liderazgo con un 22,2%, prácticamente idéntico al 22,3% de hace siete días, lo que confirma su solidez en la franja. El movimiento más llamativo lo protagoniza 'Telediario 1', que sube 1,3 puntos respecto al mismo lunes de la semana anterior, hasta el 15,3%, acortando distancias con el líder. En el lado contrario, 'laSexta noticias 14h' pierde 0,9 puntos y cede terreno hasta el 6,6%, mientras 'Noticias Cuatro 1' mejora ligeramente con +0,9 puntos hasta el 8,4%.

En la noche, el dato más impactante de la jornada llega de Telecinco: 'Informativos Telecinco 21:00' se dispara hasta el 7,7%, una subida de nada menos que 5,9 puntos respecto al exiguo 1,8% registrado el lunes anterior, una recuperación que merece atención aunque el contexto de aquella cifra invita a la cautela. Por el contrario, 'laSexta noticias 20h' sufre el mayor retroceso de la noche con -0,7 puntos, bajando al 6,8%, mientras 'Antena 3 noticias 2' ofrece el salto más espectacular de toda la jornada: de un 4,7% hace una semana a un 19,2%.

La 1

Informativo territorial 1865.000 14,3% Telediario 11.424.000 15,3% Informativo territorial 21.166.000 12,3% Telediario 21.193.000 13,8%

Antena 3

Noticias de la mañana209.000 12,0% Antena 3 noticias 12.086.000 22,2% Antena 3 noticias 21.683.000 19,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1579.000 8,4% El desmarque Cuatro 1546.000 6,0% Noticias Cuatro 2374.000 5,2%

Telecinco

El matinal51.000 7,0% El matinal85.000 5,8% El matinal132.000 7,8% Informativos Telecinco 15:00798.000 8,5% Informativos Telecinco 21:00662.000 7,7%

laSexta

laSexta noticias 14h534.000 6,6% laSexta noticias: Jugones446.000 4,7% laSexta noticias 20h487.000 6,8%

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