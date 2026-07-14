Audiencias Lunes 13 de Julio de 2026
14,2%
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Nueva jornada sin fútbol antes de la esperada semifinal entre Francia y España que se disputa este martes. El estreno del 'Grand Prix' en La 1 logra liderar el prime time con 1,4 millones de espectadores y un 16,8% de cuota de pantalla. En segunda posición se sitúa Antena 3 con 'En tierra lejana', que mejora 2,7 puntos respecto a la semana anterior y firma un 11,2% con más de 800.000 televidentes.
En Cuatro, el estreno de 'El mago del vino' da la sorpresa y supera en audiencia media a "Jurassic World: Dominion", la película que Telecinco programó en homenaje a Sam Neill tras conocerse su fallecimiento. Aunque el filme logra un mejor share finalizando casi a las 2:00h de la madrugada, el espacio de Cuatro se impone tanto en la franja de estricta coincidencia como en seguidores. Por detrás queda 'El taquillazo' de laSexta con "Los renglones torcidos de Dios", que registra un 4,1% y algo más de 200.000 fieles. Cierra la noche "Alien, el 8º pasajero" en La 2, con un 2,3% de cuota de pantalla.
Prime time
Grand Prix: presenta1.171.000 12,0%
Grand Prix1.427.000 16,8%
Trivial Pursuit359.000 4,1%
Cifras y letras456.000 4,5%
Cine clásico 209.000 2,3%
El hormiguero 20 años juntos 1.033.000 10,0%
En tierra lejana805.000 11,2%
First Dates413.000 4,6%
Horizonte914.000 9,0%
El mago del vino587.000 6,9%
First Dates: summer811.000 7,9%
Cine 5 estrellas 411.000 7,2%
La Sexta Clave396.000 4,7%
El intermedio: The Very Best506.000 5,0%
El taquillazo 223.000 4,1%
Late night
Grand Prix238.000 8,7%
Cine 88.000 2,7%
En tierra lejana218.000 7,6%
Sportium Game Show71.000 4,4%
El chofer de Ruiz-Mateos 212.000 4,7%
El chofer de Ruiz-Mateos 121.000 5,8%
Gran Madrid Show74.000 4,1%
La casa del juego de PokerStars7.000 0,4%
Sobremesa y tarde
Directo al grano981.000 11,1%
Valle Salvaje735.000 9,6%
La promesa876.000 12,2%
Malas lenguas694.000 9,9%
Aquí la Tierra745.000 10,0%
Saber y ganar628.000 6,7%
Grandes documentales358.000 4,1%
Gigantes y salvajes 365.000 4,1%
Lugares extraordinarios del mundo 343.000 4,2%
Malas lenguas632.000 8,5%
Diario de un nómada: ruta del ámbar 212.000 3,0%
Jeopardy146.000 2,0%
Sueños de libertad1.268.000 13,8%
Y ahora Sonsoles749.000 9,9%
Pasapalabra1.287.000 17,2%
Todo es mentira: summer tem745.000 8,6%
Lo sabe, no lo sabe422.000 5,9%
Amor... ¡o lo que surja!501.000 5,4%
El verano se mueve487.000 6,0%
¡De lunes a viernes!530.000 7,3%
¡Allá tú!694.000 9,5%
Zapeando511.000 5,6%
Más vale tarde437.000 5,9%
Mañana
Vive San Fermín 2026627.000 44,5%
La hora de La 1507.000 26,7%
Entrevista 528.000 26,0%
Mañaneros 360532.000 17,4%
Mañaneros 3601.098.000 13,9%
Jardines con historia 23.000 3,0%
Jardines con historia 26.000 1,9%
Gigantes y salvajes 27.000 1,6%
Territorio salvaje 25.000 1,5%
Pueblo de Dios 18.000 0,9%
El señor de los bosques 39.000 1,9%
El señor de los bosques 44.000 2,1%
Hogares increíbles con Dermot Bannon 40.000 1,8%
Las rutas dAmbrosio 57.000 2,2%
Curro Jiménez 114.000 3,1%
El cazador101.000 1,7%
El cazador220.000 2,4%
Espejo público verano280.000 11,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 733.000 15,0%
La ruleta de la suerte1.463.000 20,1%
Love Shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 16.000 1,3%
Alerta Cobra 15.000 0,8%
Alerta Cobra 15.000 0,8%
En boca de todos248.000 8,1%
La mirada crítica202.000 10,3%
Vamos a ver verano275.000 9,8%
El precio justo579.000 8,7%
Equipo de investigación 25.000 2,4%
Equipo de investigación 39.000 2,2%
Aruser@s Fresh182.000 9,2%
Al rojo vivo247.000 6,8%
Informativos
- Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
- '120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
- Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
- Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
- Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
- Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
En la sobremesa del lunes, 'Antena 3 noticias 1' mantiene el liderazgo con un 22,2%, prácticamente idéntico al 22,3% de hace siete días, lo que confirma su solidez en la franja. El movimiento más llamativo lo protagoniza 'Telediario 1', que sube 1,3 puntos respecto al mismo lunes de la semana anterior, hasta el 15,3%, acortando distancias con el líder. En el lado contrario, 'laSexta noticias 14h' pierde 0,9 puntos y cede terreno hasta el 6,6%, mientras 'Noticias Cuatro 1' mejora ligeramente con +0,9 puntos hasta el 8,4%.
En la noche, el dato más impactante de la jornada llega de Telecinco: 'Informativos Telecinco 21:00' se dispara hasta el 7,7%, una subida de nada menos que 5,9 puntos respecto al exiguo 1,8% registrado el lunes anterior, una recuperación que merece atención aunque el contexto de aquella cifra invita a la cautela. Por el contrario, 'laSexta noticias 20h' sufre el mayor retroceso de la noche con -0,7 puntos, bajando al 6,8%, mientras 'Antena 3 noticias 2' ofrece el salto más espectacular de toda la jornada: de un 4,7% hace una semana a un 19,2%.
Informativo territorial 1865.000 14,3%
Telediario 11.424.000 15,3%
Informativo territorial 21.166.000 12,3%
Telediario 21.193.000 13,8%
Noticias de la mañana209.000 12,0%
Antena 3 noticias 12.086.000 22,2%
Antena 3 noticias 21.683.000 19,2%
Noticias Cuatro 1579.000 8,4%
El desmarque Cuatro 1546.000 6,0%
Noticias Cuatro 2374.000 5,2%
El matinal51.000 7,0%
El matinal85.000 5,8%
El matinal132.000 7,8%
Informativos Telecinco 15:00798.000 8,5%
Informativos Telecinco 21:00662.000 7,7%
laSexta noticias 14h534.000 6,6%
laSexta noticias: Jugones446.000 4,7%
laSexta noticias 20h487.000 6,8%