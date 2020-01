Guerra abierta entre Belén Esteban y Sofía Suescun con cruce de acusaciones: "¡Vete a la mierda!"

La guerra ha estallado en Telecinco. Sofía Suescun y Belén Esteban, dos de las actuales reinas del corazón y los programas de Mediaset, se han declarado ya como enemigas y no han cejado en su empeño por lanzarse sonoros ataques en sus respectivos espacios en el grupo audiovisual. ¿El origen de todo? La opinión de cada una sobre Rocío Flores.

Belén Esteban y Sofía Suescun

Belén Esteban se ha erigido como una defensora de la hija de Antonio David Flores, como ya se vio hace unas semanas cuando la defendió ante Kiko Jiménez. Por ello mismo, ha advertido a Suescun para que deje de hablar de Flores tras las críticas que vertió contra ella por la mala relación que mantiene con su madre Rocío Carrasco. Pero la ganadora de 'GH 16' se ha negado a quedarse callada y ha arremetido contra la conocida "princesa del pueblo" en 'Mujeres y hombres y viceversa'.

"¿Qué se cree con esas advertencias? A ver si es verdad y el próximo día que nos veamos me tira lo que me quiera tirar", comenzaba Sofía Suescun a defenderse. "Lo que pasa es que esta es una cagada porque ha puesto fina a su amiga Mila Ximénez y luego cuando la ve en persona no tiene las narices de decir todo lo que ha dicho y ahora la quiere pagar conmigo. No te preocupes, Belén Esteban, cariño, ya tendremos la oportunidad de vernos y me dices todo lo que me tengas que decir, que yo no tengo ningún miedo ni a ti ni a nadie".

Nagore Robles, ante la disputa que no hacía más que ir in crescendo, solo pudo comentar: "Madre mía, la que se va a liar con la Esteban". Suescun, que esperaba que pudiera verla el domingo en 'El tiempo del descuento', afirmaba que, pese a haberse casado hace poco, tenía "una cara de amargada" y que está "obsesionadísima" con ella.

Belén Esteban no se calla

Como era de esperar, 'Sálvame' le puso las imágenes de lo que pasó en el programa de Cuatro a Belén Esteban. La colaboradora solo tuvo cuatro palabras para la asesora del amor: "¡Vete a la mierda!". La ganadora de 'GH VIP 3' negaba haberle advertido a Suescun que se metiera con Rocío Flores, pues según afirma hace varios meses que no se ven cara a cara. "Se le ha acabado Gloria Camila, ahora está otra vez con Rocío Flores. ¿No ves lo que quiere? No voy a entrar en ella. Pero lo tendría muy fácil porque si Rocío no se habla con su madre, ella tampoco se habla con su padre".