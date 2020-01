El ataque de Sofía Suescun a Rocío Flores: "No vayas de defensora de madre cuando la tienes abandonada"

El domingo 12 de enero, se estrenó el programa de reencuentro 'El tiempo del descuento', donde varios concursantes de 'GH VIP 7' se lanzaron a la aventura una vez más, y en este caso, para enfrentarse a las "cuentas pendientes" que dejaron en el reality. Ahora, los participantes tendrán una segunda oportunidad para resolver todos esos problemas que tuvieran pendientes.

Sofía Suescun y Rocío Flores

La tensión no faltó en los diferentes reencuentros dentro de la casa, sin embargo, no fueron los únicos del concurso. Fuera de la casa, los familiares de los participantes del reality volvieron a verse las caras y también se produjo algún que otro roce. El más destacado de la noche fue el de Rocío Flores y Sofía Suescun.

Todo empezó cuando la hija de Antonio David Flores pedía a Suescun y Kiko Jiménez que dejaran de hablar sobre su familia y se limitaran a hacer su concurso. Ya que había salido el tema, Jorge Javier Vázquez le comentó a Flores que su madre había pasado sola la Nochebuena y la posible futura superviviente admitía desconocer esta información.

Fue entonces cuando Suescun aprovechó para atacar el punto débil de Flores: "Es que luego va defendiéndola y la deja sola en Nochebuena. Lo que no es normal es estar separada de tu madre durante años". Rocío Flores amenazó con marcharse del plató mientras que la ganadora de 'GH 16' continuaba: "No paso más de dos días separada de mi madre. Lo que no es normal es estar más de ocho o diez años. Así que no vayamos aquí de dignos. No vayamos con la coronita de santa Rocío, guárdatela debajo del sofá".

Rocío Flores entra en el juego

La hija de Antonio David no pudo más y acabó entrando al juego de Sofía Suescun: "Muchos viajes a Miami, muchos lujos, mucha fama y mucho dinero y las neuronas y el armario lo tienes vacío. Así que preocúpate de ti y a mí me olvidas", recriminaba Flores. La colaboradora de 'Mujeres y hombres y viceversa' siguió atacando por el mismo lado: "No vayas de defensora de madre cuando la tienes abandonada, que no quiere saber nada de ella".