HBO retrasa 'Lanterns', su nueva serie de DC tras 'El Pingüino'

Por Alejandro Rodera |

'Lanterns' tardará en deslumbrar en HBO. La nueva serie ambientada en la primera fase del renovado Universo DC tenía previsto su lanzamiento para comienzos de 2026, por lo que debía ser uno de los primeros platos fuertes de la cadena de pago de cara al próximo año, pero finalmente se ha optado por reservar ese golpe de efecto para más adelante.

Según informa The Wrap, finalmente la ficción superheroica verá la luz a finales del verano de 2026. Así lo ha anunciado Casey Bloys, mandamás de HBO y HBO Max, durante el evento celebrado en Nueva York este jueves 20 de noviembre en el que también se han confirmado las renovaciones de 'La Casa del Dragón', 'El caballero de los Siete Reinos', 'Task', 'La empresa de sillas' y 'I Love LA'.

Nathan Fillion en 'Superman'

De este modo, 'Lanterns' deja de ser la siguiente cita de la saga, ya que llegaría después del estreno en cines de 'Supergirl: Woman of Tomorrow', programado para el 26 de junio. Más adelante, debutará otra apuesta cinematográfica, 'Clayface' (11 de septiembre), por lo que la serie de HBO podría estar encuadrada entre ambas propuestas cinematográficas, aunque Warner Bros. Discovery todavía tiene que detallar cuándo se producirá su lanzamiento.

Colin Farrell en 'El Pingüino'

Policías polis de DC

Llegue cuando llegue, la iteración televisiva de la subsaga Linterna Verde. El primero da vida a John Stewart, un nuevo recluta de los Linternas Verdes que, para tratar de resolver un misterio intergaláctico acontecido en el corazón de Estados Unidos. Junto a ellos también, por lo que cabe esperar varias conexiones con los otros proyectos del Universo DC, como ya sucedió en la segunda temporada de ' El Pacificador

El retraso de 'Lanterns' nos obligará a aguardar un poco más para descubrir un proyecto que se anunció en enero de 2023, poco después de situar a James Gunn y Peter Safran al frente de la franquicia. La ficción creada por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King formaba parte del abanico de series que se habían puesto en marcha para conformar el catálogo televisivo de la saga y, al igual que sucedió con 'El Pingüino', terminó dando el salto de Max a HBO, donde pretende ser una suerte de 'True Detective' superheroica.