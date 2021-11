La figura de La Veneno continúa más viva que nuca. La emisión de 'Sálvame' del 9 de noviembre quiso homenajear su memoria, ya que se cumplían cinco años de su muerte. Para ello, contaron con la presencia de Trini, hermana de Cristina Ortiz. Sin embargo, la forma en la que se refirió a ella provocó la incredulidad de los colaboradores del formato.

Trini, hermana de Cristina La Veneno, durante su conexión en 'Sálvame'

Las declaraciones de Trini comenzaron con una pregunta de Jorge Javier Vázquez: "¿Cómo vivís este día?", dijo el presentador. "Cada año notamos la falta que tenemos ahí de mi hermano, también de mi padre", comentó. De esta manera, la hermana se refirió a La Veneno en masculino, lo que provocó la reacción de los que la escuchaban.

"Trini, de verdad, que luego va a haber mucho revuelo. Di 'de tu hermana', por favor", le rogó Vázquez. Pese a esto, ella no hizo caso al comunicador: "Lo siento mucho que haya mucho revuelo, pero tienen que respetarme a mí también. Es así de simple", afirmó. La familiar no se echó para atrás y volvió a afianzar su posición: "A quien no le guste, pues lo siento. Estoy en mi derecho. Lo mismo le voy a decir Cristina, que le voy a llamar Joselito", sentenció.

Carga contra Valeria Vegas

Al ser preguntada por aquellos que se podrían haber beneficiado con la polémica muerte de La Veneno, Trini lo tenía claro. La hermana de la conocida vedette acusó a Valeria Vegas, la biógrafa de Cristina Ortiz: "Piensa quién era y quién es ahora", comentó sobre la periodista en el espacio de La Fábrica de la Tele, mientras Vázquez defendía a la escritora.

Valeria Vegas, biógrafa de Cristina Ortiz

La familiar de la colaboradora de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' la acusó de aprovecharse "del dolor" de la familia, ya que recordó la comentada aparición de Vegas a las afueras del tanatorio. "A Cristina no la pudo ver nadie, ni la vimos nosotros", dijo para defenderse de las acusaciones de la periodista en las que acusaba a la familia de no dejarle entrar.

Una estatua en Chueca, el homenaje para La Veneno

Trini quiso aprovechar su aparición en el espacio de Mediaset para hablar del homenaje que está preparando para La Veneno, una estatua en el barrio madrileño de Chueca. De hecho, confirmó que ya se había informado sobre "una figura de bronce de esas que te encuentras a pie de calle". Sin embargo, la hermana de la fallecida aseguró que no habían recibido el permiso de las administraciones competentes.

Juani Ruiz en la placa a Cristina La Veneno en el parque del Oeste

Además, la invitada cargó contra la placa que la protagonista de la serie 'Veneno' tiene en el Parque de Oeste y la calificó de "casi ofensiva". Para ella, está "en un sitio donde todo el mundo hace pis", por lo que no sería suficiente para la memoria de su hermana. Por último, la andaluza recalcó la necesidad de que se reabra la investigación de la muerte de Cristina y pidió a los seguidores de la intérprete de "Veneno pa tu piel" que recabaran firmas a través de internet.