7 hitos de Cristina La Veneno que queremos ver en su biopic

"Cuerpo y belleza como La Veneno no lo ha habido en España". Esta puede ser la frase que impulsó a Los Javis, Javier Ambrossi y Javier Calvo, a reflejar la vida de Cristina Ortiz, La Veneno, en una serie de televisión. Ya no por hablar de su cuerpo y su belleza, que también, sino por esa manera de decir las cosas, esa garra al hablar, esa forma de mantenerse fuerte contra una sociedad que la consideró una lacra casi desde su infancia. 'Veneno: Vida y muerte de un icono' será la adaptación televisiva de la biografía sobre la artista "Ni puta, ni santa", escrita por Valeria Vegas que también colaborará en la escritura del guión.

1 Su infancia como Joselito

¿Pero qué podemos esperar de 'Veneno'? La vida de La Veneno es, sin duda, una historia con más sombras que luces, una historia de alguien que supo enfrentarse a cada golpe que le daba la vida convirtiéndose, con su gracia, sus ocurrencias y su desparpajo en todo un icono de la cultura popular que nos dejó el 9 de noviembre de 2016. "La vida de La Veneno es una tragedia, es un thriller, roza casi el terror. Pero ella nunca la miró así. Siempre se la tomó con humor, valentía e imaginación. Por eso, La Veneno es nuestra heroína", aseguran Los Javis sobre la manera de enfrentarse a la creación de esta serie.Proponemos algunos de ellos.

Si hay algo que marca el carácter de cada uno es nuestra infancia y, seguramente, la vida de La Veneno no habría sido la misma si no hubiera vivido aquellos primeros años en Adra, Almería. Aunque años después diría en tono de humor aquello de "Adra, donde la que no es puta, ladra", la infancia de Cristina Ortiz, entonces Joselito, no fue nada fácil. Y es que el pequeño Joselito tuvo que aguantar muchos "ladridos" de los vecinos de Adra, así como de su propia familia que no aceptaban su manera de ser mientras él mismo descubría que era transgénero. Está claro que sería un buen arranque para el biopic conocer cómo fue esa infancia que tanto marcó a La Veneno.

2 Su primera vez en televisión

La Veneno, aún José Antonio, con americana granate en 'Vivan los novios'

Aunque Cristina Ortiz conquistó a los españoles como La Veneno, su primera aparición televisiva fue aún como José Antonio. Dispuesto a encontrar el amor en una mujer y con la gracia que demostraría tener años después, se presentó como modelo de pasarela residente en Marbella en el programa de Telecinco 'Vivan los novios' donde llegaba después de haber sido coronado como Míster Andalucía años antes. ¿Cómo fueron esos primeros años de Joselito lejos del maltrato y el acoso al que se había sometido durante años en su Adra natal?

3 Los primeros años en Madrid y la prostitución

Ya con la década de los 90 en marcha, Joselito decidió seguir su camino en solitario y mudarse a Madrid, donde comenzaría su nueva vida como Cristina. Ya en transición, Cristina se vio obligada a ejercer la prostitución para sobrevivir. Fue en el Parque del Oeste de Madrid donde La Veneno ejerció durante años llegando a tener políticos y gente muy importante de nuestro país como clientes y haciendo muchas y amigas y alguna que otra enemiga. Sin duda, el Parque del Oeste ha de ser un lugar clave en 'Veneno' para entender de dónde salió realmente aquella que se convertiría en una especie de reina de la tele.

4 El descubrimiento de Pepe Navarro

Y es que fue precisamente en el mencionado parque donde Pepe Navarro descubrió a La Veneno. Fue en 1996 cuando el programa que presentaba Navarro entonces en Telecinco, 'Esta noche cruzamos el Mississippi', realizó un reportaje sobre la prostitución y las mujeres transexuales. Aunque no eran pocas las que aparecieron en dichas imágenes, solo una cautivó al presentador por su manera de expresarse, su "poca vergüenza" y su arrolladora personalidad. De esta manera, La Veneno llegaría al programa de Pepe Navarro para convertirse en todo un icono para el colectivo LGTB y catapultarse a la fama.

5 Su paso por televisión y el éxito

La Veneno junto a Pepe Navarro y Flo en 'Esta noche cruzamos el Mississippi'

Noche a noche se ganó el cariño de los espectadores que fueron descubriendo en La Veneno una ingeniosa mujer que para todo tenía respuesta. Parecía que nada frenaba a Cristina Ortiz. Acompañó a Pepe Navarro en su paso a Antena 3 con 'La sonrisa del pelícano', grabó y publicó dos singles y, tras el fin del programa que era como su casa, se convirtió en actriz porno en las cintas 'El secreto de La Veneno' y 'La venganza de La Veneno'.

6 Los hombres de Cristina y la prisión

Si hay algo que no puede faltar en 'Veneno: Vida y muerte de un icono' es la relación de Cristina con los hombres, menos gratificante de lo que seguramente merecía. Tan pasional como era para todo, La Veneno se entregaba a fondo con sus parejas, confiando hasta el límite en ellos, lo que en varias ocasiones le jugó una malísima pasada. Muchos recuerdan que La Veneno estuvo en prisión, lo que no todos saben es que fue por culpa del que consideraba su gran amor. El italiano Andrea Petruzzelli denunció a la que era su pareja por haber quemado su propia casa para estafar al seguro. Finalmente, Cristina acabaría en una prisión de hombres donde viviría un auténtico calvario. Saldría de prisión tras tres años de violaciones y maltrato con un aspecto muy deteriorado.

7 El último resurgir de La Veneno

La Veneno en su última aparición televisiva en 'Sálvame Deluxe'

Aunque en 2014 volvió a pasar tres meses en prisión; en esta ocasión en una cárcel de mujeres donde aseguró haberlo pasado bien, tras su primera salida de la cárcel comenzó una nueva etapa en la vida de La Veneno. '¿Dónde estás corazón?', el desaparecido programa de Antena 3, se convirtió en su escenario habitual. Fue allí donde nos dejó frases como "¿Qué currículum tiene esa tarántula?" o su mítico "¿Tú quién eres, peazo puta?". Más adelante, 'Sálvame deluxe' se convertiría en su campo de batalla. Así, Cristina volvía a los medios hasta que en 2016 anunciaría la publicación de su biografía. En las últimas apariciones de La Veneno, pudimos verla contenta e ilusionada después de haberlo perdido todo en su vida en varias ocasiones. Este último canto del cisne de Cristina acabó con su trágica muerte semanas después de denunciar que había sufrido amenazas por revelar ciertos detalles en sus memorias. Un final tan trágico como había sido gran parte de su vida que no puede faltar en 'Veneno: Vida y muerte de un icono'. ¡Digo!