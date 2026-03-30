Nagore Robles, concursante de 'Supervivientes' tras rechazarlo en 2024 porque tenía que "ser desde el día 1"

Por Adrián López Carcelén |

Ya se conoce el nombre de la nueva concursante de 'Supervivientes'. Tras casi una semana otorgando pistas sobre su identidad, Sandra Barneda ha sido la encargada de darle la bienvenida en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Nagore Robles viajará a los Cayos Cochinos para unirse al resto de participantes casi un mes después del comienzo de la aventura.

"Qué nerviosa estoy, Sandra (...). Quiero pedir perdón a todas mis amigas, a mi familia y a toda la gente que llevo esta semana mintiendo", ha dicho la nueva concursante. Cuando Sandra Barneda le ha preguntado sobre el hecho de entrar en el concurso más de veinte días después, Nagore Robles ha sido tajante: "Voy a ganar 'Supervivientes 2026' (...). Para cualquier persona yo creo que sería desfavorable. Para mí, que soy la mejor colaboradora que ha tenido Mediaset, es más que favorable".

Nagore Robles fue presentadora de 'Pesadilla en El Paraíso 2' en 2023

La televisiva ha mandado un mensaje a sus nuevos compañeros: "Solo espero una cosa, que no cojan todos y digan: 'Ay, voy a nominar a la nueva'. Tenéis motivos suficientes para nominar al resto de la gente, no seáis cobardes, que si no me vais a encontrar". Además, Robles ha pedido el apoyo de todos sus seguidores. "Esto principalmente lo hago por vosotros, que lo sepáis. Así que, solo espero que cuando me nominen, porque lo van a hacer porque son muy cobardes, me salvéis porque pienso dároslo todo, absolutamente todo", ha expresado la colaboradora.

La contradicción de Nagore Robles

Nagore Robles rechazó ser concursante de 'Supervivientes 2024'

. Hace dos años, durante 'Supervivientes 2024', la organización le propuso formar parte del concurso cuando este ya se había iniciado. La colaboradora rechazó la oferta y explicó sus razones: "Si gasto esa baza de ser concursante creo que tiene que ser desde el día uno,".

Pese a ello, la televisiva anunció estar dispuesta a entrar al reality más extremo de la televisión. "Llevo años cogiendo el teléfono y diciendo que no, ni siquiera escuchando propuestas, y estoy dispuesta a sentarme en la mesa en la próxima edición de 'Supervivientes'", dijo la ganadora de 'Acorralados'. Ahora, Nagore Robles tratará de sobrevivir en Honduras junto al resto de sus compañeros en 'Supervivientes 2026'.