'Industry' pone fecha a su cuarta temporada en HBO Max con este teaser

Poco a poco, 'Industry' ha ido alcanzando un nivel de prestigio que llegó a su cima con la tercera temporada, la cual vio la luz en el verano de 2024. Tras aquella entrega, HBO apostó por encargar una cuarta que, tras un año y medio de desarrollo, finalmente ha anunciado su fecha de estreno. Como se ha detallado a través de un nuevo teaser, los nuevos episodios empezarán a emitirse el 11 de enero en HBO, mientras que a España llegarán desde el 12 de enero de la mano de HBO Max.

Esta tanda constará de ocho capítulos que girarán en torno a la amistad entre Harper y Yasmin. Ambas optaron por recorrer caminos muy diferentes en el cierre de la tercera entrega, aunque el avance ya indica que el vínculo entre las dos será relevante. Por un lado, Harper se aproximará a un enigmático ejecutivo interpretado por Max Minghella, mientras que Yasmin avanzará en su peculiar relación con Henry Muck.

Myha'la y Marisa Abela repiten como el tándem protagonista, mientras que Kit Harington regresa tras su debut en la anterior temporada. El reparto lo completan Ken Leung, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani y Edward Holcroft.