Así ha sido la emotiva despedida de 'Ni que fuéramos Shhh', con la visita de Óscar Cornejo y Adrián Madrid

Por Beatriz Prieto | |

El jueves 27 de marzo, Ten y Canal Quickie se despidieron de 'Ni que fuéramos Shhh' con un último programa a cargo de María Patiño quien, arropada por los colaboradores habituales del formato, repasó momentos icónicos de sus 189 emisiones, al igual que recibieron las visitas y mensajes de gente que había formado pare de 'Ni que fuéramos Shhh'. Una emisión que concluyó con los mensajes del equipo de y Óscar Cornejo y Adrián Madrid y que concluyó con el equipo recorriendo el camino de baldosas amarillas hacia La 1.

"Son las últimas 'buenas tardes' de este maravilloso proyecto. Era un 15 de mayo de 2024 y esto comenzaba", arrancaba una emocionada Patiño, quien reconoció que "nos vamos de mudanza y hay una mezcla de sentimientos, de nervios, incluso de cierto miedo, de alegría, de satisfacción, de agradecimiento...". "Yo siempre he sabido que ustedes no nos iban a soltar de la mano, siempre he confiado", dedicó además la presentadora, dando así al comienzo del final del programa. Se iniciaba así un programa en el que el equipo revivió el primero minuto de la historia de 'Ni que fuéramos Shhh', al igual que los mejores momentos en la cocina o en las misiones o los mejores disfraces, antes de proceder a despedirse del barrio.

El equipo de 'Ni que fuéramos Shhh' junto a algunos de los colaboradores en su despedida

En esta despedida, además Marta Riesco, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Javier de Hoyos y Chelo García-Cortés estuvieron también arropados por compañeros como Gonzalo Vázquez o los periodistas de la Quickie Ronda, entre otros profesionales, de quienes recibieron tanto alabanzas como muestras de cariño. No obstante, tras las risas y la emoción, el llanto llegó con la carta de despedida "hecha con el corazón, desde el corazón de la redacción de 'Ni que que fuéramos Shhh'": "Nos hemos dejado la piel en cada programa, pero sin vosotros ante las cámaras o los móviles, no se hubiera creado la magia".

"Sois nuestra chispa"

"Sois nuestra chispa y la de cientos de miles de personas que os han seguido día tras día", dedicaban los compañeros de detrás de las cámaras, agradecidos, antes de apuntar al viaje de Dorothy por el mundo del Mago de Oz como una metáfora de su "mudanza" a Televisión Española, "vuestra nueva casa". "Habéis vuelto a demostrar que sois los profesionales que toda tele querría. Sabéis dar show, la mejor información y os entregáis al espectáculo con el arrojo de los gladiadores romanos", añadía la carta, a la que Patiño y compañía respondieron con palabras cargadas de agradecimiento y cariño.

Asimismo, los encargados de La Osa Producciones, Óscar y Adrián, también les dedicaron un mensaje antes de unirse a ellos en plató: "Lo importante no son las cosas que nos pasa, sino qué hacemos con ellas. Ahora sois mucho más fuertes y contáis con una audiencia maravillosa que no os ha fallado nunca". Era entonces cuando se iniciaba una "performance" de despedida en la que, después de que Óscar y Adrián le pusieran unos zapatos rojos como los de Dorothy a Patiño, la presentadora y sus colaboradores abandonaban las instalaciones en un camino de "baldosas amarillas", en referencia a la promo que tanto Ten como La 1 emitieron de su nueva etapa en 'La familia de la tele'.