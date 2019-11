Íñigo Errejón indigna a los eurofans: "El debate electoral fue un bochorno de Eurovisión"

Aunque Íñigo Erregón no pudo participar en el debate electoral organizado por la Academia de la Televisión (ATV) el pasado lunes 4 de noviembre ya que lidera un partido de nueva creación, sin representación en el Congreso todavía, sí ha tenido un papel importante en medios de comunicación para hablar del mismo. El joven político estuvo presente en el especial de 'Al rojo vivo' que laSexta emitió el lunes antes y después del debate y además ha realizado declaraciones para diversos periodistas, aunque no todas han sido igual de afortunadas. Y es que hay una frase que no ha gustado nada a una parte de nuestra sociedad y por ello el chico ha sido motivo de duras críticas en redes sociales.

Íñigo Errejón

El momento concreto lo veíamos también en la cadena de Atresmedia, aunque en este caso en 'laSexta noticias'. En el informativo se emitía una dura reflexión de Errejón al debate electoral que protagonizaron Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. El líder de Más País lo calificaba como "un espectáculo lamentable" y criticaba que por no llegar a un acuerdo semanas atrás entre el PSOE y Podemos hayamos tenido que llegar hasta aquí, a unas segunda elecciones que podrían significar un auténtico descalabro para la izquierda de nuestro país y un triunfo para la derecha.

"En el debate vimos cuál es el precio de regalar repeticiones electorales; fue una vergüenza que la extrema derecha pudiese tener un mitin en televisión", afirmó totalmente indignado el chico. Hasta aquí todo normal, pero el problema vino cuando comparó lo que había visto en televisión con el Festival de Eurovosión. "Aquello era un bochorno de Eurovisión. Uno con el adoquín, otro con los papelitos, otro con el caniche", dijo el chico, posiblemente sin imaginar las consecuencias que iban a tener estas palabras contra el reconocido certamen musical que se emite en Televisión Española.

Sin rectificación

No fueron pocos los eurofans que se mostraron completamente indignados con la comparación hecha por Errejón y es que parece claro que el líder político tiene una idea muy concreta de cómo es el concurso musical, relacionándolo directamente con un "bochorno". Por ahora este no se ha retractado ni pronunciado oficialmente, ni en ninguna entrevista ni en sus redes sociales pero teniendo en cuenta el directo trato que tiene con sus electores, no sorprendería que finalmente sí opte por disculparse por una frase que posiblemente ha ofendido a muchos de los seguidores del conocido espacio musical internacional que arrasa en todo el mundo.