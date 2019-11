El desafortunado lapsus de Pablo Iglesias en el 'Debate electoral' al decir "mamadas" en vez de "manadas"

El debate electoral emitido el lunes 4 de noviembre en prime time dejó momentos memorables que han propiciado la creación de una gran cantidad de memes y que se han hecho virales en Twitter, como el trozo de adoquín que Albert Rivera mostró durante una de sus intervenciones. Pero la noche dio para mucho e incluso un desafortunado lapsus de Pablo Iglesias se convirtió en objeto de debate y mofa. El momento se produjo cuando el líder de Unidas Podemos cometió un lapsus linguae y utilizó la palabra "mamadas" en lugar de "manadas" cuando debatía con Pablo Casado: "Hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto con tantas mamadas; con tantas manadas".

Iglesias se dio cuenta inmediatamente de su error y rectificó rápidamente, sin dar muestras de nerviosismo. Casado se mantuvo impasible ante el lapsus de su oponente, pero en las redes sociales el término no pasó desapercibido y "mamadas" se convirtió en trending topic en Twitter a los pocos minutos. Al principio, las redes se llenaron de usuarios que dudaban del error del candidato de Unidas Podemos, pero pronto los vídeos del momento se multiplicaron y comenzaron las bromas y los memes.

Uno de los tweets que más se compartió fue el de la actriz porno Apolonia Lapiedra, que comentó: "Si iban a sacar este tipo de temas deberían haberme invitado al #DebateElectoral". Pero no fue el único mensaje que acaparó la atención de miles de usuarios, pues se crearon tweets acerca de si el uso de la palabra se debería a una apuesta o qué estarían pensando el resto de candidatos, como Pedro Sánchez, al escucharla.

– ¿A que no hay huevos de llevar un adoquín?

– ¿Que no...? A que no los tienes tú de soltar "mamada" en mitad del debate.#DebateElectoral pic.twitter.com/1oiv2Jr36S