Isa Pantoja huye en coche de Kiko Rivera para evitar un encuentro en 'Sábado deluxe'

Telecinco tenía dos armas para intentar mejorar los datos del 'Deluxe' tras estas últimas semanas: moverlo de nuevo a la noche de los sábados y contar con Kiko Rivera en una entrevista en la que cuenta con todo detalle en qué punto se encuentra la relación con su familia. Isa Pantoja acudía ese mismo día a plató para participar en el debate de 'Supervivientes', pero se negaba a vivir un reencuentro con su hermano.

Isa Pantoja con Jorge Javier Vázquez en el coche durante 'Sábado deluxe'

Tal y como ella misma aseguraba, se encuentra todavía muy dolida desde aquella entrevista en la que Rivera revelaba su intento de suicidio. "Recordar esas cosas no me gustan y no me sientan bien. Ahora mismo tampoco me estoy sintiendo bien", comentaba respecto al hecho de que Jorge Javier Vázquez se hubiera metido en el coche en el que llegaba a Telecinco para preguntarle si quería ver a su hermano. "No voy a participar de una persona que vive de hablar mal de unas mujeres".

En ese instante, Kiko Rivera llegaba a la entrada de Mediaset donde estaba el coche de su hermana. Sin embargo, el presentador pedía al conductor que arrancara, ya que él le había prometido a Isa Pantoja que no vería a su hermano si no quería. Vázquez subía la ventanilla mientras Kiko Rivera llamaba a la puerta. Finalmente, el coche arrancaba y, poco antes de llegar a la puerta, el catalán se bajaba. "Teniendo a mi hermana tan cerca, he sentido que tenía que venir", explicaba Rivera sobre su decisión de salir de plató. "Me he dejado llevar por mi corazón".

Kiko Rivera se siente solo

Antes de que se produjera este reencuentro fallido, Kiko Rivera charlaba en plató con Jorge Javier Vázquez, explicando cómo se siente al estar alejado de todos los miembros de su familia. Respecto a los demoledores titulares que dejó de su hermana, el DJ ha aclarado que "en ese momento pensaba eso", pero que no lo sentía al 100%: "Estaba enojado por todo lo que me estaba ocurriendo y el tiempo está poniendo todo en su lugar". "A mí me gustaría tener una conversación con ella de hermano a hermana y poder explicarle cómo me siento y me sentía en ese momento", dejaba caer.

Kiko Rivera reveló que fue una pregunta de la entrevistadora lo que le desencadenó hablar así de su hermana. "Me arrepentí luego muchísimo. A mí no me gusta hacer teatro y me sentí muy mal", afirmaba. "Me siento solo de sangre [...] aunque tengo a mi mujer, a mis hijos, a la familia de mi mujer, a mis amigos... Pero me faltan los míos". El DJ intentaba hacer autocrítica, aunque se escudaba en que había intentado lo posible por recuperar las relaciones perdidas y que ya no sabía qué más hacer. Eso sí, no dudaba al asegurar que le iba a dar a su hermana el tiempo que necesitara y señalaba que no quería cometer con ella los mismos problemas de comunicación que con Isabel Pantoja.