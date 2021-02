'La isla de las tentaciones': Rubén, nuevo tentador que se incorporará al reality el jueves 4 de febrero

El lunes 2 de febrero, durante la emisión de una nueva gala de 'El debate de las tentaciones', el programa presentado por Sandra Barneda desveló en primicia la identidad de uno de los dos tentadores "VIP" que se incorporarán a las villas de 'La isla de las tentaciones' en la emisión del próximo jueves 4 de febrero: será Rubén Sánchez. Una identidad que fue desvelada por decisión del público, que pudo escoger a través de la web si preferían que se diera a conocer el nombre del soltero o el de la soltera.

Rubén Sánchez confirma su incorporación como tentador en 'La isla de las tentaciones'

Con un porcentaje del 68%, el público mostró su deseo de conocer la identidad del tentador "VIP" que se incorporará a Villa Montaña, con las chicas, en la emisión del próximo jueves 4 de febrero. "Soy uno de los tentadores VIP y os espero el jueves en Telecinco porque la vamos a liar muy parda", anunciaba Rubén, en un vídeo grabado por él mismo que se emitió durante el debate. Una noticia que confirmaba así lo que ya se venía rumoreando desde finales de diciembre de 2020, cuando varios medios y fans del reality detectaron a un hombre muy parecido a Sánchez en alguno de los adelantos que comenzó a emitir Telecinco.

El madrileño vuelve así al reality que lo dio a conocer, ostentando el mismo papel que ejerció en la primera edición, cuando logró tentar a Fani Carbajo, lo que provocó uno de los momentos más inolvidables de la historia del programa: el famoso "¡Estafanía!" que gritó Christofer Guzmán, pareja de Carbajo, tras ver imágenes de ambos juntos en una de las hogueras. Un momento que no se quedó ahí, puesto que los tres volvieron a vivir momentos tensos en distintos platós de Mediaset en los que su relación o no-relación era tema central, sobre todo cuando muchos de los colaboradores de la empresa han afirmado que Fani continúa "enganchada" de alguna forma a Rubén. Algo que, de nuevo, defendió Kiko Matamoros ante la propia Fani, después de que ella no se mostrara nada conforme con la incorporación de Rubén como tentador de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'.

"Me parece muy hipócrita por su parte"

"Él puede hacer lo que le dé la gana, pero me parece muy hipócrita por su parte porque él me dejó en la última hoguera porque no podía estar con una chica que había sido infiel a su pareja", señaló la colaboradora, quien criticó que Sánchez hubiera aprovechado "un momento en el que yo estaba muy débil" y defendió que, de no haberse sentido atraído por ella, habría sido mejor que "no se tire un mes conmigo aprovechando que estoy mal". "Me molesta. Yo lo he pasado muy mal. Nadie sabe lo duro que fue para mí ver cómo estaba todo un país machacándome, cómo a él le ponían de héroe. Y, ahora, vuelve", manifestó Carbajo, enfadada, antes de recordar a los presentes que "mi novio también ha sufrido mucho por esto".