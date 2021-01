La madre de Marina, relacionada con un tentador de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'

Marina García es sin lugar a dudas una de las protagonistas absolutas de 'La isla de las tentaciones 3' tras la filtración de su vídeo sexual con Isaac Torres, además de ostentar el título de ser la primera, junto a Lola, en activar la luz de las tentaciones por su acercamiento a los solteros. Por eso, no es de extrañar que sus padres, que llevan separados desde hace un año, hayan visitado las instalaciones de Mediaset para defender a su hija.

Se ha relacionado a la madre de Marina con un tentador de 'La isla de las tentaciones 1'

Su madre, Yolanda, causó sensación en las redes sociales al acudir al 'Debate de las tentaciones'. Muchos seguidores del reality comentaron que era muy guapa y que parecía la hermana de Marina más que su madre. Tras su visita a Telecinco, saltaron los rumores de que Yolanda podría haber rehecho su vida con un tentador de la primera edición 'La isla de las tentaciones', Antonio López, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada.

Sobre este rumor le han preguntado al padre de Marina y expareja de Yolanda, José Luis García, en su visita a 'Sálvame', que no ha querido pronunciarse al respecto. "Yo no quiero hablar de esto", ha comentado el padre de Marina, que ha añadido: "Esa es su vida, si es feliz...". Lo que sí ha dejado claro es que se imagina de quién se trata, aunque tampoco ha dicho el nombre de esa persona.

El padre de Marina revoluciona 'Sálvame'

Aunque no ha hablado mucho sobre la relación de su ex, José Luis sí que ha confesado que le encantaría participar en 'Supervivientes' y ha revolucionado el plató de 'Sálvame' por su carisma. Se ha atrevido a bailar el chuminero con Lydia Lozano, después de explicar que la periodista le había guiñado un ojo. "¿Qué vienes, de tentador aquí?", le ha espetado Lydia, mientras el resto de colaboradores querían saber si José Luis tendría algo con ella. "El amor no tiene límites, es una mujer muy guapa", contestaba el padre de Marina, que también ha lanzado un mensaje en 'Socialité' a María Patiño, diciéndole que le parece una mujer "muy guapa" y "con carácter".