La sincera reflexión de Lola sobre Diego en 'La isla de las tentaciones': "Nunca he pensado en mí"

La noche del lunes 2 de febrero, 'El debate de las tentaciones' emitió una nueva entrega en la que se desvelaron algunas imágenes inéditas de la convivencia de sus diez protagonistas con los solteros de ambas villas. Entre ellas, figuraba la reacción de Lola Mencía al reflexionar sobre su relación con Diego James Lover y lo que estaba sintiendo junto a Simone Coppola.

Lola rompe a llorar al sincerarse sobre su relación con Diego en 'La isla de las tentaciones'

Durante la visita de Sandra Barneda a las chicas antes de su primera hoguera, la presentadora quiso saber cómo se encontraban las cinco participantes, momento en el que conversó con Lola, quien reconoció que no se arrepentía "de nada" de lo que había pasado hasta el momento. La leonesa había tenido varios acercamientos con Simone, hasta el punto de que, en dos ocasiones, tumbados juntos y con caricias y abrazos, activaron la luz de la tentación en la villa de los chicos, al recibir un trato por parte del italiano que le hizo reflexionar sobre lo que había construido con Diego a lo largo de sus tres años de relación.

"¿Por qué decidisteis entrar en 'La isla de las tentaciones'?", planteó Barneda a la participante. "Yo venía ponerle a prueba a él y resulta que la prueba me la estoy poniendo yo, a mí misma", manifestó Lola, entre lágrimas, tras lo cual reconoció que "pensé que me conocía y resulta que no". "Yo me hice el pasaporte para venir aquí, con eso te lo digo todo", confesó la leonesa, quien apuntó a que se debía a que "no he conocido nada". "Me encierro en una rutina, porque a Diego le gusta. Él es un chico de costumbres, de rutina. Y yo lo acepto, porque le quiero de verdad, pero igual no es lo que quiero para mí", manifestó Mencía, para después acabar reconociendo que estaba comenzando a sentir algo "por Simone". "Estoy sintiendo que me tratan bien, que me entienden, que me dan cariño sin pedirlo", confesó Lola, que se apresuró a matizar que "Diego también me cuida a su manera". "Es muy complicado", remató la participante, agobiada.

"Necesito que alguien me mire así"

"Siento que con Diego soy yo la que va detrás. Todo el día le hago caricias, le abrazo, le beso, le digo: 'qué guapa estás'", explicó Lola, tras lo cual añadió que "le miró y, para mí, es un dios". "Necesito que alguien me mire así. Él lo hacía al principio, de verdad. Al principio era un cuento de hadas nuestra relación, pero se perdió", lamentó la leonesa, que acabó derrumbándose por completo. "¿Simone te está cuidando como necesitas?", preguntó Barneda, ante lo que la aludida reconoció que "igual sí". "No solo es un hombre, creo que es algo tenía que estar aquí, no porque me vaya con él ni mucho menos. Es como el bofetón que necesitaba para darme cuenta de algo", reflexionó la participante, a quien sus compañeras trataron de animar después. "Si vas as a ser egoísta es por un sentimiento, no por una noche", opinó Claudia Acevedo Bueno, tranquilizadora, antes de que llegara Coppola. "Cuando te miro y lloras, me pongo muy triste", confesaba el italiano, abrazando a Mencía. "No es porque seas tú. Nunca he pensado en mí y, cuando haces algo que nunca has hecho, te da miedo", confesaba Lola, incapaz de dejar de llorar.