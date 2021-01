Ismael Nicolás confiesa cuáles son sus dos "chicas favoritas" de 'La isla de las tentaciones 3'

Ismael Nicolás, participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', ha respondido en su cuenta de Instagram algunas preguntas que les han hecho sus seguidores y entre ellas había varias relacionadas con el programa estrella de Mediaset. El murciano acudió al reality a poner a prueba su amor con Andrea Gasca, pero ella le fue infiel con Óscar y su relación terminó.

Una de las cuestiones que Ismael ha respondido ha sido la de cuáles son sus chicas favoritas de la actual edición de 'La isla de las tentaciones'. El de Cartagena ha confesado que son dos: Lara Tronti y Lucía Sánchez Rodríguez. De la gallega, ha dicho que "enamora con su naturalidad y sencillez" y ha afirmado que le "encanta" la pareja que forma junto a Hugo. De la andaluza, ha comentado que le gusta mucho su "naturalidad, transparencia y espontaneidad" y ha explicado que es la que más le hace reír: "Me río con ella lo que no está escrito".

Sobre si piensa que las parejas de 'La isla de las tentaciones 3' han "preparado" su paso por el concurso para ganar relevancia mediática y aumentar su número de seguidores en Instagram, Ismael ha roto una lanza a su favor: "Dudo que lo lleven estudiado, al final es algo que es muy difícil fingirlo. Yo siempre lo digo: la realidad supera a la ficción". El murciano atribuye al equipo de casting todo el mérito de que se encadenen jugosos acontecimientos para el programa: "Está hecho perfectamente para que pase todo eso".

Los amigos que conserva del programa

Ismael también ha explicado quiénes siguen sus amigos tras su paso por el exitoso reality: Gonzalo Montoya, Álex Bueno y José Sánchez. "Me llevé tres personas de allí a nivel personal. De ellos puede decir que son mis amigos, los puedo llamar mañana si me hace falta algo y sé que me van ayudar, que me van a echar un cable", ha dicho sobre ellos el murciano.