Por Adrián López Carcelén |

Ya no habrá más dulces ni famosos en 'Top Chef: dulces y famosos'. La primera temporada del talent de cocina concluyó el miércoles 15 de abril con una gala llena de nervios y emoción. La primera prueba de la noche consistió en la reproducción de sus primeros postres para que los jueces observaran la evolución de los cinco finalistas.

Tras la cata, Eva Arguiñano, Osvaldo Gross y Paco Roncero decidieron que Benita Castejón debía abandonar la final de 'Top Chef'. "Hemos considerado que tu postre, aunque muy digno, es el que más fallos pequeños ha presentado", dijo la hermana de Karlos Arguiñano. La futuróloga se mostró muy feliz y emocionada por haber llegado a la final: "Yo, que era una niña con dificultades para llevar un pastel al colegio (...). Quién me iba a decir que iba a encontrar la felicidad entre pasteles".

Benita fue la quinta finalista de 'Top Chef: dulces y famosos'

Samantha Ballentines fue la cuarta finalista después de que su "tarta vintage en un atril" no convenciera al jurado en la segunda prueba de la noche. "Esto para mí ha sido un sueño. Verme rodeada de un casting tan chulo de gente que he seguido por la tele y que admiro. Espero que la gente en casa se haya reído mucho conmigo. Gracias porque una drag esté en la televisión pública, en prime time", dijo la artista.

La decisión final de 'Top Chef: dulces y famosos'

Belén Esteban fue la tercera finalista de 'Top Chef: dulces y famosos'

Antes de la prueba final, los finalistas recibieron un importante mensaje. Fue entonces cuando se produjo la aparición sorpresa de Georgina Rodríguez en 'Top Chef': "Hola, mi querida hermana. Estás en la final. Has trabajado muchísimo, que estés allí para nosotros es el mayor regalo. Lo has dado todo, estamos super orgullosos de ti. Estamos deseando verte y que nos deleites con tu nuevo talento. A disfrutar de esta nueva etapa".

"Ha sido el mensaje oportuno en el momento adecuado (...). Ella me impulsó a estar aquí", fueron las palabras de Ivana antes de comenzar a cocinar. Roi y la cuñada de Cristiano Ronaldo tuvieron que realizar un escaparate de pastelería. Una vez acabado el tiempo de elaboración, Paula Vázquez anunció el veredicto final del jurado: "La persona que va a convertirse en el primer pastelero o pastelera top chef de España es Ivana".

La ganadora recibió el premio de 100.000 euros y anunció a su destinatario: "Es para la asociación 'El ángel de Javi'. Es un niño de 8 años que tiene la enfermedad de NEDAMSS. Hay más de once niños en España que están muy malitos y me gustaría ayudar a sus papás. Tenemos que traer una terapia de Estados Unidos que vale un millón y medio de euros. Espero con esto ayudarles y que la puedan traer cuanto antes".