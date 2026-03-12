FormulaTV
PROGRAMA 5

'Top Chef' sorprendió con "novedades fuera de carta", un abandono inesperado y la expulsión de una favorita

El programa de Paula Vázquez incorporó a dos nuevos concursantes tras el abandono de uno de los veteranos.

©RTVE
Por Adrián López CarcelénPublicado: Jueves 12 Marzo 2026 13:35

'Top Chef: dulces y famosos' desconcertó con la emisión del miércoles 11 de marzo a sus espectadores. La quinta entrega del formato arrancaba con una Paula Vázquez que vaticinaba lo que estaba a punto de pasar: "Hay cuatro novedades fuera de carta que están a punto de entrar en las cocinas". Benita Castejón, Ana Morgade, Alejandra Osborne y Nicolás Coronado tendrían la oportunidad de convertirse en concursantes de pleno derecho, lo que no gustó mucho a los veteranos. "Pues no me hace gracia que vengan en el quinto programa", dijo Alejandro Vergara.

En la primera prueba, los nuevos aspirantes y el resto de concursantes recordaron su pasado al tiempo que hacían cinco palmeras de chocolate y otras cinco de su sabor preferido de la infancia. El jurado eligió a Ivana Rodríguez como la mejor de la prueba, otorgándole la oportunidad de formar los tríos para una segunda prueba donde novatos y veteranos tuvieron que cocinar una letter cake en solo 70 minutos.

'Top Chef: dulces y famosos' recibió la visita de Alejandra Osborne, Ana Morgade, Nicolás Coronado y Benita Castejón]
Roi Méndez, Desirée Vila y Alejandra formaron el primer trío; Benita, Belén Esteban y Luis Merlo el segundo; Ana Morgade hizo la prueba junto a Samantha Ballentines y Alejandro, y Natalia Rodríguez y Nicolás se quedaron con Ivana. La prueba sirvió para decidir quiénes de los nuevos aspirantes continuaban compitiendo por ganar un puesto en el programa. Morgade y Alejandra quedaron fuera de la competición, mientras que Benita y Alejandro se enfrentaron a un duelo en el que tenían que decorar seis berlinas de forma distinta.

Una expulsión, un abandono y dos nuevos concursantes

En la prueba final, Roi, Alejandro, Samantha y Desirée tuvieron que cocinar un postre tradicional de Malasia por haber sido los peores en la prueba de grupos. Sin embargo, Belén Esteban, que había sido la pastelera top de la semana anterior, pudo salvar a Samantha y librarla del cocinado.

Una vez acabado el tiempo del reto, el jurado decidió nombrar a Ivana pastelera top de la semana y expulsar a Desirée. La concursante, visiblemente emocionada, quiso dirigirse a sus compañeros: "Me da mucha pena, os voy a echar mucho de menos. Hemos sido como una familia, es muy duro". Asimismo, Nicolás se convirtió en el nuevo concursante de 'Top Chef: dulces y famosos' tras haber superado a Benita en el duelo.

Luis Merlo sorprendió con su abandono en la quinta entrega de &amp;#39;Top Chef: dulces y famosos&amp;#39;
Luis Merlo sorprendió con su abandono en la quinta entrega de 'Top Chef: dulces y famosos'

Cuando parecía que el destino de cada uno ya estaba decidido, Luis Merlo se levantó y anunció una decisión que desconcertó al resto de sus compañeros. "Tengo algo que decir. El pastelero que abandona hoy soy yo. Yo pensé que, con mis dotes culinarios, iba a durar medio programa", dijo el actor. Ante este abandono repentino, la organización del programa ofreció su puesto a Benita, que lo aceptó enseguida y se convirtió en la nueva pastelera de 'Top Chef: dulces y famosos'.

