Por Adrián López Carcelén |

'Top Chef: dulces y famosos' desconcertó con la emisión del miércoles 11 de marzo a sus espectadores. La quinta entrega del formato arrancaba con una Paula Vázquez que vaticinaba lo que estaba a punto de pasar: "Hay cuatro novedades fuera de carta que están a punto de entrar en las cocinas". Benita Castejón, Ana Morgade, Alejandra Osborne y Nicolás Coronado tendrían la oportunidad de convertirse en concursantes de pleno derecho, lo que no gustó mucho a los veteranos. "Pues no me hace gracia que vengan en el quinto programa", dijo Alejandro Vergara.

En la primera prueba, los nuevos aspirantes y el resto de concursantes recordaron su pasado al tiempo que hacían cinco palmeras de chocolate y otras cinco de su sabor preferido de la infancia. El jurado eligió a Ivana Rodríguez como la mejor de la prueba, otorgándole la oportunidad de formar los tríos para una segunda prueba donde novatos y veteranos tuvieron que cocinar una letter cake en solo 70 minutos.

'Top Chef: dulces y famosos' recibió la visita de Alejandra Osborne, Ana Morgade, Nicolás Coronado y Benita Castejón]

Roi Méndez, Desirée Vila y Alejandra formaron el primer trío; Benita, Belén Esteban y Luis Merlo el segundo; Ana Morgade hizo la prueba junto a Samantha Ballentines y Alejandro, y Natalia Rodríguez y Nicolás se quedaron con Ivana. La prueba sirvió para decidir quiénes de los nuevos aspirantes continuaban compitiendo por ganar un puesto en el programa. Morgade y Alejandra quedaron fuera de la competición, mientras que Benita y Alejandro se enfrentaron a un duelo en el que tenían que decorar seis berlinas de forma distinta.

Una expulsión, un abandono y dos nuevos concursantes

En la prueba final,. Sin embargo, Belén Esteban, que había sido la pastelera top de la semana anterior, pudo salvar a Samantha y librarla del cocinado.

Una vez acabado el tiempo del reto, el jurado decidió nombrar a Ivana pastelera top de la semana y expulsar a Desirée. La concursante, visiblemente emocionada, quiso dirigirse a sus compañeros: "Me da mucha pena, os voy a echar mucho de menos. Hemos sido como una familia, es muy duro". Asimismo, Nicolás se convirtió en el nuevo concursante de 'Top Chef: dulces y famosos' tras haber superado a Benita en el duelo.

Luis Merlo sorprendió con su abandono en la quinta entrega de 'Top Chef: dulces y famosos'

Cuando parecía que el destino de cada uno ya estaba decidido, Luis Merlo se levantó y anunció una decisión que desconcertó al resto de sus compañeros. "Tengo algo que decir. El pastelero que abandona hoy soy yo. Yo pensé que, con mis dotes culinarios, iba a durar medio programa", dijo el actor. Ante este abandono repentino, la organización del programa ofreció su puesto a Benita, que lo aceptó enseguida y se convirtió en la nueva pastelera de 'Top Chef: dulces y famosos'.