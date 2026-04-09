Por Adrián López Carcelén |

'Top Chef: dulces y famosos' se acerca a la final. El miércoles 8 de abril, RTVE emitió una nueva entrega del formato que se saldó con la elección de los finalistas de la primera temporada. Belén Esteban, Benita Castejón, Samantha Ballentines, Natalia Rodríguez, Ivana Rodríguez y Roi Méndez compitieron por asegurar su puesto en la final y sortear la expulsión. Para ello, contaron con la ayuda de amigos y familiares que acompañaron a los aspirantes durante parte de la noche.

Junto a sus seres queridos, los concursantes tuvieron que realizar nueve galletas al estilo New York. Belén cocinó con su amigo David Insua y se llevó la mejor valoración de Eva Arguiñano, Osvaldo Gross y Paco Roncero. Los jueces no quisieron imponer ningún castigo al resto de los concursantes, que en la segunda prueba cocinaron en parejas elegidas por los familiares y amigos.

Belén Esteban y David Insua realizaron la mejor elaboración de la primera prueba de 'Top Chef: dulces y famosos'

Samantha y Natalia, Roi y Benita e Ivana y Belén tuvieron que realizar en solo una hora la icónica torta de la Selva negra con nata montada y cerezas. Todo ello con uno de los dos brazos inmovilizados por una chaqueta especial. Al terminar el tiempo de elaboración, y pese a las reticencias iniciales entre ellas, Belén e Ivana firmaron el mejor plato y se convirtieron en las primeras finalistas de la temporada.

El resto de clasificados para la final de 'Top Chef'

Belén Esteban, Benita Castejón, Ivana Rodríguez y Roi Méndez fueron los primeros finalistas de 'Top Chef: dulces y famosos'

. Con la tensión evidente de una semifinal, Natalia y Samantha protagonizaron un pequeño enfrentamiento que provocó el llanto de la cantante. Finalmente,y dejaron la expulsión semanal entre sus dos compañeras.

Tras realizar unas milhojas rellenas de crema pastelera, Samantha y Natalia escucharon atentamente la valoración del jurado. "La persona que abandona 'Top Chef' es Natalia", dijo Paco Roncero. Samantha Ballentines se convirtió en la última finalista de la noche al tiempo que Eva Arguiñano se sinceró y admitió: "Nos da mucha pena que no hayas llegado a la final porque creemos que eras una candidata fantástica. La pena es que haya sido el cara a cara con otra fantástica".

"Nunca pensé que iba a llegar a ser semifinalista (...). Gracias a este programa voy a trabajar muy duro para cambiar esta forma de ser de no vivir tan intenso todo, tan nerviosa, que se me va la vida con cada detalle. No quiero llorar pero sé que es difícil estar al lado de una persona que es puro nervio todo el día. Espero que este 'Top Chef' me sirva para darme cuenta de que no se puede ir así por la vida, que tengo que ser más tranquila", dijo Natalia entre lágrimas.