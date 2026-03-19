'Top Chef' expulsa a Nicolás Coronado tan solo una semana después de su incorporación

Por Adrián López Carcelén |

Cada vez quedan menos concursantes en las cocinas de 'Top Chef: dulces y famosos'. El programa de Paula Vázquez sigue poniendo sabor a la tele, y ya van seis entregas. En la noche del miércoles 18 de marzo, uno de los "novatos" que se incorporaron al formato la semana anterior tuvo que colgar el delantal tras ser expulsado frente a Alejandro Vergara.

La noche comenzó con una inmersión plena en la historia del arte. "Vamos a pedir que viajéis en el tiempo para traer a la vida postres que han acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos", anunció Paula Vázquez. En la primera prueba, los pasteleros tuvieron que idear tres platos inspirados en cuadros de distintas épocas históricas. Una vez acabado el tiempo de cocinado, los jueces decidieron que la mejor del reto había sido Ivana Rodríguez, que tendría la potestad para elegir los dúos de la siguiente ronda.

Ivana fue la mejor de la primera prueba de 'Top Chef: dulces y famosos'

Nicolás Coronado y Benita Castejón, Samantha Ballentines con Natalia Rodríguez, Ivana con Roi Méndez y Belén Esteban y Alejandro fueron las parejas que se enfrentaron a la segunda prueba: diseñar una tarta nupcial que estuviera al gusto de una pareja de novios. Durante la cata, Ivana soltó una carcajada mientras Belén y Alejandro explicaban su plato ante los jueces, lo que provocó el cabreo de la excolaboradora de 'Sálvame': "Te vas a enterar ahora cuando vayas tú". Finalmente, la mejor tarta de la prueba fue la de Ivana y Roi, teniendo el resto que enfrentarse a la prueba de salvación.

Sorpresas, privilegios y una despedida exprés

Ivana salvó a Benita de la prueba de eliminación de 'Top Chef: dulces y famosos'

En la penúltima prueba, los aspirantes tuvieron que realizar unas tortitas japonesas donde la creatividad era esencial para crear un postre viral.. El resto tendrían que realizar un coulant de pistachos junto a un coulis de frambuesas y pistacho caramelizado. Sin embargo, antes de comenzar el cocinado,al hacer uso de su privilegio como pastelera top de la semana pasada.

Tras probar los resultados de la prueba, Eva Arguiñano, Osvaldo Gross y Paco Roncero nombraron de nuevo a Ivana como pastelera top de la semana y anunciaron el nombre del expulsado: "La persona que abandona 'Top Chef: dulces y famosos' para siempre es Nicolás". El concursante, que se incorporó al programa la semana anterior, dijo adiós a las cocinas y tuvo que conformarse con una corta experiencia. "Me acordaré con mucho cariño de vosotros, de verdad. Y haré postres de esos que he aprendido aquí, de los poquitos que he aprendido aquí", expresó el expulsado.