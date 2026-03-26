'Top Chef' dejó sin palabras a sus concursantes tras la inesperada decisión del jurado

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Top Chef: dulces y famosos
2026 - Act
España
Realities Entretenimiento
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'Top Chef: dulces y famosos' encara su recta final y los concursantes lo saben. La tensión empieza a palparse en el ambiente y el jurado tiene en cuenta hasta el más mínimo detalle. La entrega del miércoles 25 de marzo sorprendió a los participantes tras la atípica decisión de Osvaldo Gross, Eva Arguiñano y Paco Roncero con respecto a la expulsión semanal.
El programa comenzó con un importante cambio en la mecánica: en la primera prueba los concursantes cocinaron por equipos. Benita Castejón, Alejandro Vergara e Ivana Rodríguez; Samantha Ballentines y Natalia Rodríguez; y Belén Esteban y Roi Méndez tuvieron que realizar distintas pastas de té para coronarse como vencedores. Durante el tiempo de elaboración, el cabreo de Belén llegó a puntos extremos tras los supuestos robos cometidos por sus compañeros.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
El resultado del reto fue tan desfavorable que los jueces decidieron no entregar el premio de la prueba a ningún equipo. Por tanto, en la segunda prueba todos los concursantes tuvieron que cocinar una tarta trampantojo que fuera capaz de engañar al ojo. Los reposteros contaron con la ayuda de Miquel Guarro para elaborar un postre capaz de sorprender al jurado. Natalia y Roi fueron los mejores del reto y el resto de sus compañeros se enfrentaron a la prueba de fuego.
El camino a la expulsión
Pese a las limitaciones, los tres aspirantes lograron sacar adelante sus elaboraciones. Llegado el momento, el jurado nombró a Roi pastelero top de la semana por "la evolución y proyección" y salvó a Alejandro de la expulsión. Con Belén Esteban y Benita en la palestra, Paco Roncero fue el encargado de transmitir la elección del jurado: "La pastelera que tiene que abandonar para siempre es... ninguna de las dos". Las cocinas se tornaron alegres y los concursantes se abrazaron entre ellos para celebrar que todos ellos siguen en el concurso durante una semana más.