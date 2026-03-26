'Top Chef' dejó sin palabras a sus concursantes tras la inesperada decisión del jurado

Por Adrián López Carcelén |

'Top Chef: dulces y famosos' encara su recta final y los concursantes lo saben. La tensión empieza a palparse en el ambiente y el jurado tiene en cuenta hasta el más mínimo detalle. La entrega del miércoles 25 de marzo sorprendió a los participantes tras la atípica decisión de Osvaldo Gross, Eva Arguiñano y Paco Roncero con respecto a la expulsión semanal.

El programa comenzó con un importante cambio en la mecánica: en la primera prueba los concursantes cocinaron por equipos. Benita Castejón, Alejandro Vergara e Ivana Rodríguez; Samantha Ballentines y Natalia Rodríguez; y Belén Esteban y Roi Méndez tuvieron que realizar distintas pastas de té para coronarse como vencedores. Durante el tiempo de elaboración, el cabreo de Belén llegó a puntos extremos tras los supuestos robos cometidos por sus compañeros.

Belén Esteban se cabreó durante la primera prueba de 'Top Chef: dulces y famosos'

El resultado del reto fue tan desfavorable que los jueces decidieron no entregar el premio de la prueba a ningún equipo. Por tanto, en la segunda prueba todos los concursantes tuvieron que cocinar una tarta trampantojo que fuera capaz de engañar al ojo. Los reposteros contaron con la ayuda de Miquel Guarro para elaborar un postre capaz de sorprender al jurado. Natalia y Roi fueron los mejores del reto y el resto de sus compañeros se enfrentaron a la prueba de fuego.

El camino a la expulsión

Belén Esteban y Benita Castejón se enfrentaron a la expulsión en 'Top Chef: dulces y famosos'

. El cronómetro y la presión de que uno de los miembros del jurado fuese el artífice del postre provocaron que. Los tres se enfrentaron a una prueba de fuego en la que tuvieron que realizar diez barquillos rellenos de turrón de almendra en sesenta minutos. Durante el cocinado, a Benita le prohibieron cocinar con uno de sus brazos y a Alejandro le quitaron cinco minutos del tiempo total.

Pese a las limitaciones, los tres aspirantes lograron sacar adelante sus elaboraciones. Llegado el momento, el jurado nombró a Roi pastelero top de la semana por "la evolución y proyección" y salvó a Alejandro de la expulsión. Con Belén Esteban y Benita en la palestra, Paco Roncero fue el encargado de transmitir la elección del jurado: "La pastelera que tiene que abandonar para siempre es... ninguna de las dos". Las cocinas se tornaron alegres y los concursantes se abrazaron entre ellos para celebrar que todos ellos siguen en el concurso durante una semana más.