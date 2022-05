'Jack Ryan' finalizará con su cuarta temporada, aunque podría contar con un spin-off

'Jack Ryan' se prepara para su última misión. Y es que, según afirma Deadline, la serie de acción de Prime Video protagonizada por John Krasinski llegará a su fin con su cuarta temporada. Sin embargo, esto no supondrá, ni mucho menos, el final de la franquicia ya que Amazon Studios estaría ya trabajando en un spin-off.

John Krasinski y Michael Peña

La nueva ficción, que actualmente se encontraría en la fase de desarrollo, estaría encabezada por Michael Peña ('Narcos: Mexico'), en el papel de Domingo Chávez, alias Ding, un personaje del universo literario creado por Tom Clancy al que aún no hemos visto en acción porque será introducido en el último episodio de la tercera temporada de 'Jack Ryan'. Chávez es un experimentado agente de la CIA que ha aparecido en un total de 22 novelas y varios videojuegos del llamado "Ryanverso".

No obstante, no hay que perder de vista que tanto el final de 'Jack Ryan' como el inicio del posible spin-off están aún muy lejos principalmente porque Prime Video no sólo no ha estrenado la tercera temporada de la serie de Krasinski sino que ni siquiera le ha puesto fecha (aunque se rumorea que podría llegar a finales de este año o principios del próximo).

Esto también explica que el servicio de streaming de Amazon no haya hecho oficial el final de 'Jack Ryan' aunque, por lo que se comenta, desde el principio ese habría sido el plan. De hecho, según señala Deadline, Krasinski se habría comprometido a esas cuatro temporadas. Eso sí, su implicación ha sido total y, dada su apretada agenda, sería complicado seguir más allá.

Y es que, además de asumir el papel anteriormente interpretado por Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck y Chris Pine, el actor de 'The Office' y "Un lugar tranquilo" es productor ejecutivo del proyecto y en los últimos tiempos ha estado ayudando a dirigir la ficción desde una posición similar a la de showrunner.

De perseguidor a perseguido

En la tercera temporada, nos reencontraremos con Jack Ryan huyendo y en una carrera contra el tiempo tras ser ampliado erróneamente en una gran conspiración. Convertido en un fugitivo buscado tanto por la CIA como por la facción rebelde internacional que ha descubierto, Jack se ve obligado a pasar a la clandestinidad, recorriendo Europa, tratando o de mantenerse con vida y evitar un conflicto global masivo.