La 94ª edición de los Premios Oscar, celebrada el 28 de marzo, no será recordada especialmente por los galardones otorgados. Tras el desafortunado comentario de Chris Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, Will Smith decidía irrumpir en el escenario y propiciarle un bofetón al cómico.

Will Smith y Jada Pinkett Smith, en los Premios Oscar 2022

Aunque el actor sí que se pronunció en su cuenta de Instagram, donde pidió disculpas, todavía no se conocía la versión de ella. El portal Us Weekly ha hablado con una fuente cercana a la pareja: "Fue en el calor del momento y reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe y ella lo sabe. Están de acuerdo en que exageró", asegura.

Además, la fuente ha declarado que Pinkett ni pidió protección ni tampoco la necesitaba: "Ella no es el tipo de mujer que necesita protección. No la necesitaba para hacer lo que él hizo. No necesitaba protección", ha afirmado. "Es una mujer muy fuerte, obstinada, y puede pelear sus propias batallas", añadía.

Las consecuencias para Will Smith

Tras su bofetón a Chris Rock, Will Smith lleva semanas sufriendo las consecuencias. La Academia de Hollywood decidió abrirle un expediente disciplinario y, antes de que llegaran las posibles sanciones, el actor anunció su dimisión como miembro de la institución. Aún se desconoce si decidirán arrebatarle su galardón como Mejor Actor por "El método Williams", pero sí que se ha filtrado el ingreso de Smith en una clínica de rehabilitación para superar el estrés.