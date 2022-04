Desde su participación en 'Juego de Tronos', Jason Momoa es un gran reclamo. Cualquier cosa que hace, sea "Aquaman" o 'Frontera', tiene prácticamente asegurado que, por lo menos, no será un fracaso y eso Apple TV+, tras su experiencia con 'See', lo sabe mejor que nadie. Por esa razón no es de extrañar que el actor vaya a extender su relación con la plataforma de la compañía de Cupertino con una nueva miniserie con un trasfondo muy personal.

Jason Momoa, protagonista de 'See', el drama distópico de Apple TV+

Según informa Variety, Momoa protagonizará, escribirá y producirá el drama histórico 'Chief of War' para el servicio de Apple, que narrará "la historia épica y sin precedentes de la unificación y colonización de Hawái desde el punto de vista indígena" a lo largo de ocho entregas.

Momoa figurará como co-creador de la ficción junto a Thomas Pa'a Sibbett, guionista de la película "El leñador", que el propio actor protagonizó en 2018. Con este proyecto, Momoa, que es de ascendencia hawaiana, debutará como guionista de televisión, aunque no será ni mucho menos su primer trabajo como escritor. Anteriormente co-escribió, dirigió y protagonizó el thriller "Road to Paloma", que se estrenó en 2014, y aún tiene pendiente de estreno la película "The Last Manhunt", un western coescrito junto a Pa'a Sibbett y, de nuevo, protagonizado por él mismo.

Francis Lawrence, quien dirigió tres de las películas de la franquicia de "Los Juegos del hambre" así como los tres primeros episodios de 'See', ejercerá de productor ejecutivo, mientras que el showrunner será Doug Jung, cuyos créditos televisivos incluyen títulos como 'Mindhunter' y 'Banshee'. A estos nombres podría sumarse el de Justin Chon ('Pachinko'), que está en negociaciones para dirigir los primeros dos episodios.

Uno de los rostros de Apple TV+

'Chief of War' es la segunda ficción protagonizada por Momoa de la joven plataforma de Apple, que cuenta apenas con dos años y medio de vida. Actualmente el actor encabeza el reparto del drama 'See', que presenta un futuro postapocalíptico en el que casi todos los humanos que quedan con vida después de que un extraño virus asolara el planeta han perdido el sentido de la vista. La serie, que estrenó su segunda temporada el pasado año, fue una de las tres que inauguró el servicio de streaming allá por 2019 y hace unos meses fue renovada por una tercera.