Javier Cohen, expretendiente de 'MyHyV', condenado a prisión por dejar morir de hambre a su perro

Javier Cohen, quien fue pretendiente hasta en dos ocasiones de 'Mujeres y hombres y viceversa' de Mediaset España, ha aceptado la pena de nueve meses de prisión por un grave caso de maltrato animal del que estaba acusado. Ha tenido que sentarse en un banquillo ante la justicia, que le acusa de haber dejado morir de hambre a su perro, un bulldog americano, según informa La Vanguardia.

Javier Cohen en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Los hechos se remontan al año 2016, cuando Cohen llevó a su can a una protectora animal de Paterna (Valencia) para que lo sacrificasen. Sin embargo, dijo que se lo había encontrado y no dio su verdadero nombre, identificándose con uno falso. Pero cuando la asociación informó de lo ocurrido a las autoridades, se le imputó un delito de maltrato animal doméstico. En la denuncia que interpuso la protectora contra el expretendiente figura que el perro "se encontraba en una situación extrema, absolutamente caquéctico (desnutrido), deshidratado y con leishmaniosis (presencia de picaduras de parásitos) no tratada".

La Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia, encargada de juzgar y de abrir diligencias contra Cohen, pidió en un principio 18 meses de prisión por un delito de maltrato animal doméstico, pero al haber reconocido que sí dejó morir de hambre al bulldog, el juzgado de lo Penal de Valencia ha reducido la condena hasta los nueve meses. El canino tuvo que ser finalmente sacrificado debido al lamentable estado en el que se encontraba.

Las consecuencias del delito

En la sentencia se recogen una serie de medidas para Javier Cohen, que tendrá prohibido volver a tener animales durante los próximos dos años y medio, además de abonar 117 euros a la Asociación Movimiento y Desarrollo por la Protección Animal (Modepran) en concepto de responsabilidad civil. Cabe recordar que el expretendiente del programa de Cuatro tiene antecedentes penales por violencia de género.