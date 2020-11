Jorge Javier Vázquez niega una campaña contra Atresmedia y 'Veneno': "Voy a ver la serie"

Coincidiendo con el cuarto aniversario de la muerte de Cristina Ortiz La Veneno, mucho se ha hablado en 'Sálvame' de la figura de la celebrity y de su verdadera importancia en el colectivo trans. Lejos de considerarla una figura relevante en nuestra sociedad como muchos defienden, en el programa de Telecinco se mostraron muy críticos con ella, en especial Jorge Javier Vázquez. "Ni ella sabía lo que era, la ponéis en un lugar que ni ella misma había pensado, ni asumido y tampoco sabemos si querría estar", sentenció el presentador, para después afirmar que "a La Veneno parece que nos la rifábamos en las televisiones pero la traíamos al 'Deluxe' casi por caridad porque nadie le hacía caso. Yo a veces me la encontraba por Chueca y muchas veces huíamos de ella".

Jorge Javier Vázquez y Daniela Santiago

¿Una campaña contra Atresmedia?

Estas palabras fueron duramente criticados por muchos, especialmente en redes sociales, apuntando a que el posible éxito de la serie 'Veneno' en Atresplayer Premium podría haber motivado a estas críticas en el programa de Telecinco. Pues bien, Jorge Javier Vázquez ha querido salir al paso de estas conclusiones y además de recular en su discurso contra La Veneno, ha querido dejar claro que no hay ningún tipo de motivación contra Atresmedia en sus palabras. "En el colmo de la simplificación, esto se habla como una guerra de cadenas. Se dice que como Los Javis han hecho la serie nosotros estamos despreciando su figura y eso es una bobería muy grande", ha empezado diciendo el presentador, para después incluso afirmar que "Kiko Hernández me dijo ayer que es una de las mejores series que ha visto".

"Mucha gente me ha dicho que tengo que verla"

"Yo hasta ahora decía: no me apetece nada verla porque conociendo su trayectoria, no entiendo qué me pueda aportar. Pero es tanta gente la que me ha dicho que tienes que verla porque te da otra visión que ahora sí quiero sentarme a verla", ha afirmado el presentador, después de dejar claro que "me encantan y adoro a Los Javis". Paralelamente, ha reconocido que como "yo desconozco totalmente al colectivo trans y sus luchas" en el programa "hemos metido la pata en cuestiones de utilizar términos que no son los adecuados, pero no lo hacemos por herir, sino es profundo desconocimiento" y ha reconocido que ahora entiende un poco el motivo por el que La Veneno se ha convertido en leyenda. "Hoy hablaba con una persona y me decía que precisamente los iconos son leyendas y es que cuando la gente convierte en icono a alguien es porque no le conoce", ha afirmado, dejando claro que "cuando un colectivo coge a alguien como icono hay poco que hacer".

La relación de La Veneno y Patiño

Por otro lado, María Patiño ha explicado que en los últimos meses de vida de La Veneno se creó un vínculo especial entre ambas. "Me la encontré sola en una plaza, y le di mi número de teléfono para ayudarla, pero a partir de ahí me di cuenta que me había equivocado", ha contado la periodista, para después explicar que hablaban habitualmente por teléfono y Cristina le pedía insistentemente dinero, algo por lo que finalmente Patiño terminó rompiendo su relación con ella. "Utilizaba mucho el chantaje emocional (...) y era víctima de su pareja y de una serie de adicciones (...) al final terminé bloqueándola y no cogiéndole el teléfono".