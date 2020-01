HBO Max encarga 'The Prince', la sátira animada de la familia real británica al estilo de 'Padre de familia'

La animación para adultos se ha convertido en una de las piedras angulares de las plataformas de streaming. La gran acogida de títulos como 'BoJack Horseman' o 'Rick y Morty' ha promovido el desarrollo de producciones cada vez más osadas, como 'Big Mouth' o 'Undone', y en los próximos meses el torrente de estrenos de este particular género no se detendrá, ya que podremos ver 'Solar Opposites' o 'Central Park'. A esa creciente lista se sumará más adelante 'The Prince', con la que HBO Max tratará de distinguirse de la competencia.

La familia real de 'The Prince'

'The Prince' surge de la popular cuenta de Instagram de su creador Gary Janetti, en la que el guionista y productor de 'Padre de familia' reacciona a las novedades de la familia real británica con imágenes y apuntes ficticios del príncipe Jorge, tercero en la línea de sucesión como primogénito del duque de Cambridge. En la serie, como indica Deadline, un Jorge de seis años, doblado por el propio Janetti, descubrirá lo que implica formar parte de la familia más elevada de la sociedad británica.

El reparto vocal está completado por Lucy Punch (Kate Middleton), Tom Hollander (príncipe Felipe), Alan Cumming (mayordomo de Jorge), Iwan Rheon (príncipe Guillermo) y Frances De La Tour (reina Isabel II). Además, se aprovechará la última controversia ligada a la familia real, la salida de la familia real del príncipe Harry y Meghan Markle, ya que Orlando Bloom y Condola Rashad prestarán sus voces a los populares personajes.

¿Cuándo llegará a España?

'The Prince', producida por 20th Century Fox TV, podrá verse en exclusiva en HBO Max, el servicio de streaming de WarnerMedia que aterrizará en Estados Unidos en mayo. Por el momento, los planes de la compañía con respecto a la implantación de su nuevo servicio en el resto de territorios son inciertos, ya que solo se ha confirmado que debería llegar a Latinoamérica y Europa en algún momento de 2021, ajustando su contenido a cada país.