Rosario Dawson protagonizará la adaptación de 'DMZ' de HBO Max

Ava DuVernay ha encontrado a la protagonista de su próximo proyecto para HBO Max, la futura plataforma de streaming de WarnerMedia. La directora de "Selma" y 'Así nos ven' trabaja en la adaptación de "DMZ", el cómic distópico de Vértigo de Brian Wood y Riccardo Burchielli, y ha elegido a Rosario Dawson para el papel principal.

Rosario Dawson

'DMZ' se desarrolla en un futuro cercano en unos Estados Unidos destrozado por una segunda guerra civil. La isla de Manhattan, que se mantiene como la única zona desmilitarizad, separa el bando de las fuerzas de los Estados Unidos de America y los secesionistas Free States of America.

Dawson interpretará a Alma, una médica feroz que salva vidas mientras busca desesperadamente a su hijo perdido. Lucha contra pandillas, milicias, demagogos y señores de la guerra que ahora controlar la isla sin ley, y se convierte en la poco probable fuente de lo que todos han perdido: la esperanza.

Roberto Patiño ('Westworld') se está encargando de adaptar el cómic y ejercerá de showrunner del piloto, que dirigirá y producirá DuVernay.

Agenda apretada

Próximamente veremos a Dawson en 'Briarpatch', la nueva serie antológica de Sam Esmail ('Mr. Robot') que USA Network estrenará el 6 de febrero. La semana pasada estrenó la serie animada 'It's Pony' y su próximo proyecto cinematográfico será "The Water Man", el debut en la dirección de David Oyelowo. Sus créditos recientes también incluyen "Zombieland: Mata y remata", la película de Netflix "Alguien extraordinario" y las series marvelitas de Netflix 'Luke Cage', 'Iron Fist' y 'The Defenders'.