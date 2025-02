Por Pablo Fernández Pérez | |

La nueva edición de 'Supervivientes' está dejando caer los concursantes a cuentagotas. Al contrario de la confirmación de sus presentadores, siendo estos Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda, Laura Madrueño y Carlos Sobera, los participantes de la temporada no se están publicando con tanta rapidez. Por ahora, los únicos oficiales son Pelayo Díaz y Makoke. Sin embargo, 'Ni que fuéramos Shhh' y sus colaboradores se están encargando de lanzar nuevos nombres de forma extraoficial.

Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'

En el pasado programa del día 17 de febrero, Kiko Matamoros Belén Esteban se encontrabancuando, de pronto, Hernández alzaba la voz para anunciar un nuevo posible rostro. "Hay uno que no lo han dicho todavía y me gustaría decirlo., avanzaba el colaborador del magacín de Quickie. De ser así, no sería el primer participante que vendría del otro reality, ya que, supuestamente, el famoso

Es más, Hernández hacía referencia al sevillano: "Es el archienemigo de Montoya, es el que está dando un juego brutal con Anita". Finalmente, lo confirmaba: "Es Manu 'el de la manita relajá'. Manu 'el de la manita relajá' a la isla", decía el colaborador de 'Ni que fuéramos'. En ese momento, Matamoros remarcaba el posible conflicto: "Va a coincidir en la isla con Montoya, que dimos aquí la exclusiva y veréis que es cierto".

Carne de reality

Con 'Supervivientes 2025', Manuel González apuntaría cinco realities en los que ha participado: 'Pesadilla en El Paraíso', 'GH Dúo', 'Solos/Solas' y 'La isla de las tentaciones'. Veremos si, finalmente, el gaditano se encuentra en la isla con los otros rumores que están sonando, como Antonio Montero, Claudia Bavel o Ágatha Ruiz de la Prada.