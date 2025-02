Por Fernando S. Palenzuela | |

La relación de Joel y Andrea pende de un hilo tras lo visto en el décimo programa de 'La isla de las tentaciones'. Este comenzaba con el beso de Andrea y Borja en la piscina, por lo que la participante le era infiel a Joel días después de ver las imágenes de su novio cayendo en la tentación con Nataly.

Andrea se besa con Borja en la piscina de 'La isla de las tentaciones'

. Como también he visto que mi pareja me ha faltado el respeto, tampoco voy a estar yo llorando y pasándolo mal. Ahora me toca a mí disfrutar de la experiencia", comentaba la participante en los totales. Ya en la hoguera, Andrea confesaba que no había avanzado antes con Borja por respeto a Joel, pero que: "Lo sentí y se lo di. No lo hice por rencor ni por nada de lo que vi de Joel".

Cuando le tocaba a ella ver las imágenes de su pareja, Sandra Barneda le anunciaba que no había imágenes para ella para no condicionar su experiencia. "¿Cómo que no?", preguntaba asombrada. "Está haciendo de todo. Pienso que ha ido a más. La verdad es que lo agradezco si está haciendo eso, no verle". Andrea estaba segura de que Joel no se estaba acordando de ella y al llegar a la villa lo demostraba volviéndose a besar con Borja y durmiendo a su lado.

La hoguera de Joel

En la hoguera de los chicos, Joel pedía no ver imágenes de Andrea porque quería acabar su experiencia en el reality y ver a su novia en una hoguera de confrontación: "Estoy destrozado. Tengo muchísimas ganas de verla. Creo que le debo muchas explicaciones. Necesito tenerla cara a cara, explicarle lo que ha pasado, por qué me ha pasado, y no puedo dejar que mi relación se vaya a la mierda por un beso. Le tengo que decir todo lo que siento". El participante aseguraba que no podía aguantar más y que si tenía que ver imágenes de su novia, quería que fuera sentado a su lado.

Joel en la hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones'

A la mañana siguiente, Sandra Barneda se presentaba en la villa de las chicas para darle la noticia a Andrea: "Los últimos días han sido una auténtica pesadilla para uno de vuestros novios hasta el punto de poner fin a su experiencia en 'La isla de las tentaciones'". Todas las participantes pensaban que se trataba de Eros, salvo Alba, que apostaba a que podía ser Joel por el hecho de que no hubiera imágenes. La presentadora confirmaba que se refería a Joel, ante la sorpresa de Andrea, y le comunicaba los riesgos que entrañaban una hoguera de confrontación.

En los últimos minutos de programa, se vio cómo Joel se preparaba para marcharse a su encuentro final con su novia y se despedía de sus compañeros y de las tentadoras. "Aparte de fallar a Andrea, creo que me he fallado a mí mismo", aceptaba el participante. "Espero que durante la conversación que tenga con ella, lo llegue a entender". El episodio llegaba a su fin sin conocer si Andrea había aceptado la hoguera y en el avance no mostraban ninguna imagen de los dos.