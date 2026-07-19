Por Fidel Conejero |

Jordi Cruz ha respondido a las críticas que Patricia Conde sigue lanzando contra 'MasterChef' años después de su paso por el talent culinario. El chef ha aprovechado una entrevista en 'A la cara', el programa de la Cadena SER presentado por Xavier Sardà y Frank Blanco, para defender el formato de La 1 y dejar claro que conoce el verdadero motivo del enfrentamiento con la presentadora, aunque asegura que nunca lo hará público.

Las declaraciones llegan casi tres años después de que Patricia Conde denunciara públicamente algunas de las supuestas prácticas del programa y cuestionara el funcionamiento de 'MasterChef Celebrity', llegando incluso a señalar directamente a Jordi Cruz por el uso del pinganillo durante las grabaciones.

"Hizo la tontería más tonta del mundo entero"

Preguntado por aquellas acusaciones, Jordi Cruz ha asegurado que conoce perfectamente qué ocurrió durante la participación de Patricia Conde en el concurso, aunque no tiene intención de ofrecer su versión de los hechos. "Yo sé lo que le pasó a Patricia Conde. Pero voy a ser un señor y nunca contaré lo que le pasó porque no me merece la pena", ha afirmado.

El chef ha explicado que presencióel momento en el que todo cambió. ". El día que ella se fue, estaba ahí.", ha recordado, antes de insistir en que lo sucedido respondió únicamente a una decisión de la propia concursante. "", ha sentenciado.

Sin entrar en más detalles, Jordi Cruz también ha dejado una valoración muy crítica sobre la actitud que, según él, adoptó Patricia Conde durante el concurso. "Hizo la tontería más tonta del mundo entero. Iba muy bien y, de repente, cambió la actitud", ha señalado, descartando cualquier tipo de responsabilidad por parte del programa.

🗣️ "Hizo la tontería más tonta del mundo entero": Jordi Cruz responde a las críticas de Patricia Conde en MasterChef.



📻 El chef recuerda con Xavier Sardà y @Frank_Blanco en #ALaCara lo que sucedió con el paso por el concurso de la presentadora de televisión. pic.twitter.com/UGSbxpMvCV — Cadena SER (@La_SER) July 18, 2026

Jordi Cruz defiende la transparencia de 'MasterChef'

El cocinero también ha aprovechado la entrevista para defender el funcionamiento de 'MasterChef', un formato que, a su juicio, recibe muchas críticas que no se corresponden con la realidad. "'MasterChef' es un programa blanco, limpio. En la versión 'Celebrity', claro que sí, se busca que sea más show y que sea divertido", ha explicado.

Sobre una de las acusaciones más repetidas, Jordi Cruz no ha negado que utilice un pinganillo durante las grabaciones, aunque ha aclarado cuál es su función. "Se dice que Jordi lleva un pinganillo porque cuando Jordi no se lo sabe de memoria... pues le dan la información. Pero nadie puede guionizar mi opinión gastronómica, que es la que vale", ha defendido.

Por último, el juez de 'MasterChef' ha reconocido que lo que peor lleva son las críticas de algunos concursantes una vez abandonan el programa. "Lo que peor llevo es que están bien, están a gusto y cuando salen se ponen a decir cosas... ¿Para qué dices eso si nuestra realidad es otra?", ha lamentado. En la misma línea, ha insistido en que el objetivo del formato es que los participantes disfruten de la experiencia y se sientan protegidos durante las grabaciones, asegurando que muchas de las acusaciones que se realizan posteriormente "son mentira".