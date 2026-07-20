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Especial Audiencias La victoria de España en el Mundial pulveriza las audiencias con un 87,1% y 15,7 millones

AUDIENCIAS HISTÓRICAS

La victoria de España en el Mundial pulveriza las audiencias con un 87,1% y 15,7 millones

Los 90 minutos de partido logran 15,3 millones y un 86,3% de share, mientras que la prórroga sube hasta los 16,6 millones con un 89,3%.

La victoria de España en el Mundial pulveriza las audiencias con un 87,1% y 15,7 millones
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Lunes 20 Julio 2026 09:13 (hace 45 minutos)

* En elaboración

Lo consiguieron. La Selección Española logró hacerse con la preciada Copa del Mundo de Fútbol, por segunda vez en su historia, tras ganar a Argentina en la prórroga gracias a un gol de Ferran. En audiencias, la final del Mundial 2026 pulveriza todos los récords con una media de 15,7 millones de espectadores enganchados a sus pantallas y un 87,1% de share en su emisión simultánea en La 1, La 2Cat, Teledeporte y DAZN Mundial, logrando así superar el récord que ostentaba la anterior final del Mundial 2010 en la que España ganó su primera estrella y que anotó 15,6 millones con un 86,4% tan solo en la prórroga.

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Por cadenas, la mayoría de la audiencia fue a parar a La 1, que anotó un estratosférico 75,8% con 17.778.000 espectadores. El resto se repartió entre DAZN, un 4,9%, Teledeporte, un 3,9%, y La 2Cat, con un 2,4%.

España - Argentina: Audiencia de la Final del MundialESPAÑA 1 - 0 ARGENTINA · MUNDIAL 2026 · FINAL · LA 1, LA 2 CAT, TELEDEPORTE Y DAZN · DOMINGO 19 DE JULIO · ESPAÑA
EmisiónPartido + prórrogaSolo partidoSolo prórroga
ÚnicosMediaCuotaÚnicosMediaCuotaÚnicosMediaCuota
TOTAL20.10515.70687,1%19.16815.38586,3%18.12016.60889,3%
La 117.77813.66575,8%16.96313.39675,1%15.79314.42577,6%
La 2 Cat7674392,4%6654262,4%6274772,6%
Teledeporte1.1177103,9%1.0366793,8%8987974,3%
DAZN1.3068914,9%1.2428855,0%9809084,9%
Esp. Únicos y Aud. Media en miles (000) · «Partido + prórroga» es el cómputo global de toda la emisión · Fuente: Dos30 sobre datos de Fifty5Blue

A continuación vamos a analizar por separado los datos de partido y prórroga y sus diferentes perfiles de audiencia.

Los datos de la final

España - Argentina: Audiencia por Sexo y EdadPARTIDO · FINAL DEL MUNDIAL 2026 · LA 1 · DOMINGO 19 DE JULIO · 21:00 · ESPAÑA · LINEAL · IND. 4+
TargetCuota%AM(000)
Ind. 4+75,1%13.396
Sexo
Hombres77,3%6.885
Mujeres73,0%6.510
Edad
Niños (4-12)77,6%683
Jóvenes (13-24)84,3%1.140
Adultos jóvenes (25-44)82,9%3.246
Adultos (45-64)77,1%4.928
Mayores de 6564,3%3.399
En verde, targets por encima de la media (75,1%) · Fuente: Dos30 sobre datos de Fifty5Blue


Los datos de la prórroga

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