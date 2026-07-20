La victoria de España en el Mundial pulveriza las audiencias con un 87,1% y 15,7 millones

* En elaboración
Lo consiguieron. La Selección Española logró hacerse con la preciada Copa del Mundo de Fútbol, por segunda vez en su historia, tras ganar a Argentina en la prórroga gracias a un gol de Ferran. En audiencias, la final del Mundial 2026 pulveriza todos los récords con una media de 15,7 millones de espectadores enganchados a sus pantallas y un 87,1% de share en su emisión simultánea en La 1, La 2Cat, Teledeporte y DAZN Mundial, logrando así superar el récord que ostentaba la anterior final del Mundial 2010 en la que España ganó su primera estrella y que anotó 15,6 millones con un 86,4% tan solo en la prórroga.
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Por cadenas, la mayoría de la audiencia fue a parar a La 1, que anotó un estratosférico 75,8% con 17.778.000 espectadores. El resto se repartió entre DAZN, un 4,9%, Teledeporte, un 3,9%, y La 2Cat, con un 2,4%.
A continuación vamos a analizar por separado los datos de partido y prórroga y sus diferentes perfiles de audiencia.