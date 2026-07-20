La victoria de España en el Mundial pulveriza las audiencias con un 87,1% y 15,7 millones

Por Redacción |

* En elaboración

Lo consiguieron. La Selección Española logró hacerse con la preciada Copa del Mundo de Fútbol, por segunda vez en su historia, tras ganar a Argentina en la prórroga gracias a un gol de Ferran. En audiencias, la final del Mundial 2026 pulveriza todos los récords con una media de 15,7 millones de espectadores enganchados a sus pantallas y un 87,1% de share en su emisión simultánea en La 1, La 2Cat, Teledeporte y DAZN Mundial, logrando así superar el récord que ostentaba la anterior final del Mundial 2010 en la que España ganó su primera estrella y que anotó 15,6 millones con un 86,4% tan solo en la prórroga.

Por cadenas, la mayoría de la audiencia fue a parar a La 1, que anotó un estratosférico 75,8% con 17.778.000 espectadores. El resto se repartió entre DAZN, un 4,9%, Teledeporte, un 3,9%, y La 2Cat, con un 2,4%.

España - Argentina: Audiencia de la Final del Mundial ESPAÑA 1 - 0 ARGENTINA · MUNDIAL 2026 · FINAL · LA 1, LA 2 CAT, TELEDEPORTE Y DAZN · DOMINGO 19 DE JULIO · ESPAÑA Emisión Partido + prórroga Solo partido Solo prórroga Únicos Media Cuota Únicos Media Cuota Únicos Media Cuota TOTAL 20.105 15.706 87,1% 19.168 15.385 86,3% 18.120 16.608 89,3% La 1 17.778 13.665 75,8% 16.963 13.396 75,1% 15.793 14.425 77,6% La 2 Cat 767 439 2,4% 665 426 2,4% 627 477 2,6% Teledeporte 1.117 710 3,9% 1.036 679 3,8% 898 797 4,3% DAZN 1.306 891 4,9% 1.242 885 5,0% 980 908 4,9%

A continuación vamos a analizar por separado los datos de partido y prórroga y sus diferentes perfiles de audiencia.

Los datos de la final

España - Argentina: Audiencia por Sexo y Edad PARTIDO · FINAL DEL MUNDIAL 2026 · LA 1 · DOMINGO 19 DE JULIO · 21:00 · ESPAÑA · LINEAL · IND. 4+ Target Cuota% AM(000) Ind. 4+ 75,1% 13.396 Sexo Hombres 77,3% 6.885 Mujeres 73,0% 6.510 Edad Niños (4-12) 77,6% 683 Jóvenes (13-24) 84,3% 1.140 Adultos jóvenes (25-44) 82,9% 3.246 Adultos (45-64) 77,1% 4.928 Mayores de 65 64,3% 3.399





Los datos de la prórroga