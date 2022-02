A finales de 2021, Jordi González fue el encargado de despedir definitivamente la primera temporada de 'Secret Story: La casa de los secretos' con un último debate en el que contó con los finalistas del reality. Ahora, casi dos meses después, el presentador de Telecinco se ha pronunciado en su cuenta de Twitter sobre su futuro en la televisión, que tantas veces ha dado de qué hablar.

Jordi González en el plató de 'Supervivientes 2021'

"La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba", confesó el catalán, en un mensaje al que añadió además que "quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien". El veterano presentador adelantaba así que, con 'Supervivientes 2022' calentando motores, no formaría parte de dicha edición como conductor de alguna de sus galas semanales, como ha sido habitual, cada año, desde que tomó el relevo de Sandra Barneda en 2019.

La discontinuidad de González en televisión ha despertado muchas veces teorías sobre su futuro profesional ante las cámaras: el catalán ha pasado de trabajar seis meses al año en los debates de 'GH Dúo' y 'Supervivientes' en 2018, a estar presente tan solo tres en 2020 y 2021, a través del reality de supervivencia y de 'Secret Story'. Sin ir más lejos, González se puso al frente de 'Conexión Honduras' en la anterior edición de 'Supervivientes' tras ocho meses apartado de la pequeña pantalla, en los que su posible salida de Mediaset circulaba entre los rumores sobre el catalán. Asimismo, González también ha sido objeto de múltiples críticas por parte de los espectadores a raíz de su aparente desgana a la hora de situarse ante los formatos que conduce, al contrario que otros compañeros de la entidad, o por sus sonados fallos.

La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien. — Jordi González (@jordiGlez) February 22, 2022

¿Y Lara Álvarez?

La ausencia de González en 'Supervivientes 2022' ha saltado por parte del presentador apenas un par de semanas después de que comenzaran a circular rumores serios de que Lara Álvarez quizás no regresaría a Honduras este año. Unas dudas que se despejaron con la publicación de un tuit en la cuenta de Mediaset, en la que le preguntaban a la presentadora si "no echas de menos Honduras". "¡Y tanto!", respondía la aludida, atajando así las informaciones que apuntaban a que Telecinco no contaría con ella en el reality de superviviencia, cada vez más cerca de regresar a su parrilla.