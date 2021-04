La entrevista que Rocío Carrasco dio la pasada noche del 21 de abril ha destapado opiniones de todo tipo. La protagonista de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' volvió a poner el punto de mira en muchos de los que la han criticado estas semanas, como Alessandro Lecquio, a quien lanzó el sonoro mensaje "perro no come perro" y que fue respondido por el italiano en 'El programa de Ana Rosa'.

Jorge Javier Vázquez ataca a Patricia Pardo

Precisamente poco antes de esta respuesta, Patricia Pardo salía en defensa de su compañero. "El hecho de ser una persona enferma, no te da la potestad para insultar a compañeros o para que haya esta especie de atmósfera de veto general o este ambiente tan hostil porque a ver quién es el valiente que le lleva la contraria a esta chica", argumentaba. "No me parecen bien las acusaciones que hizo a compañeros como Alessandro Lequio. Ella tiene sus razones y a lo mejor Alessandro tiene las suyas (...). No me parece justo que desde el punto de vista de que es una mujer enferma, ataque de esa manera a algunos compañeros".

Estas palabras no sentaron nada bien a Jorge Javier Vázquez, quien aprovechó un tuit de 'El programa de Ana Rosa' para atacar a Pardo. "Tienes razón, Patricia. Rocío Carrasco debería aguantar en silencio todas las hostias que le propina cada mañana Alessandro Lequio. O sea, Rocío: calladita estás más mona", escribía el presentador de 'Sálvame' haciendo uso de la ironía. Para concluir, se daba cuenta de una falta de puntuación que había cometido y se respondía a sí mismo con otro zasca: "Por cierto, la coma después de "silencio" sobra. Como muchas opiniones".

"Una decisión de su hija"

Al principio de su intervención, Patricia Pardo recalcó que "Rocío Carrasco es una persona enferma y así la debemos valorar". "Ella explica que detrás de ella hay un equipo de profesionales que se lo desaconsejan (responder a su hija). Yo hasta ahí se lo compro, pero en el momento en el que dice: 'yo no estoy preparada, no es el momento y ella tampoco lo está', creo que esa es una decisión que compete únicamente a su hija", opinaba sobre la declaración de Carrasco de no tener contacto con Rocío Flores de momento.