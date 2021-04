La expectación por la visita de Rocío Carrasco al plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' era especialmente alta. Los relatos de la docuserie habían sacado a la luz los problemas intrínsecos que los programas del corazón en nuestra televisión vienen arrastrando desde hace décadas, señalando a periodistas y medios con pruebas irrefutables. Eso, acompañado de su duro relato y su presencia en cámara, convirtieron a la hija de Rocío Jurado en todo un referente de la lucha contra la violencia de género que, poco a poco, parece estar tratándose con la magnitud que corresponde en nuestra pequeña pantalla.

Rocío Carrasco en el plató 6 de Mediaset

A pesar del aplauso continuado a las declaraciones y buen trabajo televisivo que se está realizando con la docuserie, los espectadores no opinaron lo mismo sobre el que iba a ser uno de los momentos más esperados del programa. Bajo el hashtag #RocíoEnDirecto, seguidores y detractores se pusieron de acuerdo para señalar que la entrevista estaba siendo caótica por diversos factores; en primer lugar, por sus presentadores. Mientras que se criticaba la posición infravalorada de Carlota Corredera, los internautas cargaron contra un Jorge Javier Vázquez "fuera de tono" que repetía continuos intentos de chascarrillos: "Ha venido a hablar de malos tratos y él no para de tomarse todo a cachondeo como si fuese la entrevista final del 'Deluxe' a las 2:20".

Puede que esa sensación de descontrol se produjera por la interrupción continua a la protagonista de la noche: Rocío Carrasco. De hecho, ella misma señaló en diversas ocasiones a los presentadores y a los colaboradores allí presentes que se estaban yendo del foco de lo que ella iba a hablar: "Se está desviando el tema con según qué satélite, pero el tema es ese". No obstante, los propios espectadores agradecieron el trabajo de personalidades como Marc Giró y Ana Bernal, quienes intentaron mediar para que no se saliese de lo realmente importante del relato: "Por favor, no perdamos el foco. Esta señora ha denunciado un maltrato y el foco debe estar centrado en el agresor".

La poca seriedad de Jorge Javier me está dando vergüenza ajena, y pena por Rocio. Ha venido a hablar de malos tratos y él no para de tomarse todo a cachondeo como si fuese la entrevista final del Deluxe a las 2:20.



Qué poco nivel ha demostrado esta noche. #RocioEnDirecto — LOOBITO GH???? (@LoobitoGH) April 22, 2021

Rocío: Se va desviando el tema con según qué satélite, pero el tema no es ese.

Jorge Javier: ¿Sabes que Rosa Benito te ha llamado mentirosa? A la vuelta lo vemos.

Rocío: Pues nada, vamos a verlo.

No lo puede estar diciendo más claro y no estáis haciéndole ni caso. #RocioEnDirecto — Lidia Colinas (@LidiaColinas99) April 21, 2021

Ana Bernal: por favor no perdamos el foco, esta señora ha denunciado un maltrato y el foco debe estar centrado en el agresor



POR FIN ALGUIEN LO DICE GRACIAS #RocioEnDirecto — j o t a (@jotakx) April 21, 2021

Rocío Carrasco lleva quejándose toda la noche de que están desviando desde el propio programa, colaboradores, etc, el verdadero foco del tema. Una y otra vez. Y es que no le falta razón #RocíoEnDirecto — Señorín (@Senorin_) April 21, 2021

Que a nadie le sorprenda que tras este programa Rocio no vuelva a pisar un plató en otros 25 años #RocioEnDirecto — j o t a (@jotakx) April 22, 2021

La organización de la entrevista

No obstante, donde la crítica se ha centrado especialmente ha sido en la gestión de la propia entrevista a Rocío Carrasco. Entre las conexiones en directo fallidas, un exceso de personalidades que querían mostrar sus mensajes a la protagonista y unos colaboradores que "solamente querían sacar titulares", los espectadores perdieron el interés por lo que iba a ser el gran evento televisivo que se esperaba. "¿El fallo del programa? El orden de los temas y las excesivas participaciones de terceros. Hoy bastaba con escuchar a Rocío, sin interrupciones", señalaba una internauta mientras otros agradecían que Rocío hablase mediante la docuserie y no en un formato como el que se presenció.

¿El fallo del programa? El orden de los temas y las excesivas participaciones de terceros.



Hoy bastaba con escuchar a Rocio, sin interrupciones. #RocioYoSiTeCreo #RocioEnDirecto — Sra.Pecas (@senorapecas) April 21, 2021

La mejor decisión que pudo tomar Rocio para contar su verdad y explicarse bien es realizar la docuserie en vez de acudir a un deluxe. Colaboradores y presentadores hablando por encima de ella todo el rato, no se han dado cuenta de que no era un debate. #RocíoEnDirecto — Señor de Malyshkina (@Rajetx) April 22, 2021

Esta entrevista es la muestra de que hacer un documental era el único modo de explicar las cosas como son. En un plató hubiese sido imposible.#rocioendirecto — Vicky Lecter Trinkerhunter (@VickyLecter) April 22, 2021

Las críticas a la propia Rocío Carrasco

A la gran protagonista de la noche también le ha pasado factura su visita a plató. Mientras que unos señalaban lo bien que había salido de "la palestra" que se le había preparado, otros criticaron lo que dijo y no dijo durante sus respuestas. "Iba a responder a todo, y lo único que ha hecho es atacar a su propia hija, ensalzar a Fidel y no responder ni a lo de su familia, ni a lo del hijo, ni a lo de Canales, ni a nada...".

Iba a responder a todo, y lo único que ha hecho es atacar a su propia hija, ensalzar a Fidel, y no responder ni a lo de su familia, ni a lo del hijo, ni a lo de canales, ni a nada por ahora... Menuda estafa.. #RocioEnDirecto #carrascomientes pic.twitter.com/lRRZMhzv01 — Chandler Bing (@ChandlerVing) April 21, 2021

El programa de hoy va a terminar perjudicando el relato y la verdad de Rocío. Ahora sólo se va a comentar las respuestas que ha dado hoy, la intervención de Fidel, el rifirrafe con Patiño... Y olvidando lo importante que es el maltrato que ha sufrido durante años. #RocíoEnDirecto — lucy (@lucyykahlo) April 21, 2021

Esta entrevista será recordada como la mayor ignominia de la historia de la TV. Una madre desguazando a su hija en directo. Estigmatizándola de por vida, pese a haber saldado sus deudas con la justicia. ESTO ES UNA VENGANZA DE UNA MADRE A UNA HIJA#carrascomientes pic.twitter.com/4QT60aMQ8u — Curcummina (@curcummina) April 21, 2021