Marta Riesco sigue siendo uno de los temas principales de la actualidad. Durante la tarde del 2 de mayo de 2022, 'Sálvame' arrancaba con el tema de la supuesta llamada de Rocío Carrasco a la reportera. Nada más empezar a comentar lo ocurrido en 'El programa de Ana Rosa' del mismo día, Jorge Javier Vázquez hizo unas contundentes declaraciones sobre la periodista.

Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'

"Marta Riesco es un elemento que si en algún momento me hizo gracia, ahora me parece peligroso. No me gustaría jamás tenerla en la redacción", empezaba diciendo el presentador. "No me gustaría tenerla en el equipo porque ensucia el ambiente y además sé que sus compañeros le detestan", afirmaba Vázquez, insistiendo en que no es algo que le gustaría tener cerca.

"No me da ninguna pena. En 'el Penas' ha encontrado la horma de su zapato, son tal para cual, donde no llega uno, llega el otro. Es una percepción mía, aprovecha porque en este convento creo que te va a quedar muy poco", decía, vaticinando el final de su paso por Mediaset. "En cuanto aparezca tu jefa, porque estas historias tan mierda no las acepta en su programa", añadía Jorge Javier Vázquez, refiriéndose a que en cuanto Ana Rosa Quintana se reincorpore no iba a tolerarla.

"Después de hacerte una foto conmigo, llegas a un sitio y en voz alta y con un tono jocoso dices que estás pensando denunciarme por acoso", explica el presentador, muy enfadado con Riesco. "La otra persona con la que estabas hablando te lo tuvo que quitar de la cabeza, no empecemos a jugar con estos temas, la gente con la que te juntas te lo tolera, pero estos términos conmigo no. No te pongas a contestar idioteces e imbecilidades y tú ya sabes cómo es el enano dictador cuando se cabrea", continuaba Vázquez mirando a cámara.

"A mí términos de acoso no, quizás con el que te acuestas sí, pero conmigo no", sentenciaba el conductor de 'Sálvame'. "No voy a permitir que me salpique ni un poquito todo el chapapote que te rodea. Tengo muy claro lo que haría contigo porque gente como tú es la que se carga las empresas. Los presentadores de Mediaset nos cuidamos entre nosotros", decía, insinuando que si fuera por él pediría su despido.

Abandona el plató

Tras estas declaraciones del presentador, 'Sálvame' mostraba imágenes de una de sus reporteras intentando hablar con Riesco en la Feria de Sevilla. "Voy a tomar medidas legales contra la Fábrica de La Tele por las ridiculizaciones", decía la periodista, también muy cabreada por las preguntas de su compañera de profesión. En cuanto terminó el vídeo, Jorge Javier Vázquez quiso abandonar el plató al ver unas historias de Instagram de ella con el hashtag #StopAcoso: "Lo mejor es que el presentador que está acosando a una redactora abandone el plató", decía, yéndose del plató.