Jorge Javier Vázquez nunca ha escondido sus ideales. De hecho, muchos aseguran que, en parte, la caída en picado de 'Sálvame' se debe a la politización del programa. El periodista mencionó a varias figuras de la política española en su blog, entre ellas, Iván Espinosa de los Monteros.

Jorge Javier Vázquez e Iván Espinosa de los Monteros

El presentador publicaba en su cuenta de Twitter una de las frases que escribió en su blog: "La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de volver a casa sin una bronca en el trabajo. De que Ayuso hable poco. De que Feijóo hable menos. De que Espinosa de los Monteros pague lo que debe. En fin, esas cositas", reflexionaba. El diputado de Vox, por supuesto, no iba a quedarse callado, y respondía así.

"La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de no crear una red de espionaje a 140 personas. De no burlarse de una violación en televisión. De no insultar a todos los que no son 'rojos y maricones' ", replicaba. El político hacía referencia a dos de las polémicas más sonadas que sobrevuelan Telecinco: la "Operación Deluxe" y la supuesta violación de Carlota Prado en 'Gran Hermano Revolution'.

Segundo asalto

Días después, Jorge Javier Vázquez volvía a la carga: "Por supuesto, cariño. Pero, ¿has pagado ya o todavía no has encontrado la ventanilla?", escribía. La Justicia ordenaba el embargo del sueldo de Espinosa de los Monteros como diputado el 21 de marzo, tras años sin pagar las obras de su chalé. El político contestaba, siguiendo el estilo irónico del presentador: "Llegas una semana tarde, vida mía. Está todo pagado. El que aún no ha empezado a pagar me parece que eres tú. Pero sospecho que espiar a 140 personas lo acabarás pagando. Al tiempo", concluía.