Jorge Javier Vázquez se mofa de Federico Jiménez Losantos: "Tiene halitosis"

'Sálvame Naranja' presenció cómo Jorge Javier Vázquez contaba una de sus características anécdotas. La tarde del 7 de abril, el presentador anunció "Agridulce", el nuevo libro de Susan Cain, algo que aprovechó para contar el problema que tuvo con Federico Jiménez Losantos.

Jorge Javier Vázquez y Federico Jiménez Losantos

Según Vázquez, el "Ecce Homo de las ondas" o "Benjamin Button Losantos", refiriéndose a Jiménez Losantos, no le dejó acudir a su programa "Es la mañana de Federico" para promocionar una de sus obras de teatro.. "Ante mi sorpresa, me dijeron que no me iban a llevar porque su audiencia no iba a entender que a una persona que criticaban todos los días la entrevistaran", explicó el presentador.

Jorge Javier Vázquez quiso hacer una puntualización sobre si había pensado en traer como invitado a Jiménez Losantos al programa de La Fábrica de la Tele: "No le traería porque me han dicho que tiene halitosis. Me han dicho también que él va contando por ahí que se tiene que quitar las tías de encima", comentaba Vázquez entre risas.

Una complicada relación

Federico Jiménez Losantos y Jorge Javier Vázquez tienen una relación un tanto tensa. El conductor del programa "Es la Mañana de Federico" criticó al presentador de 'Sálvame' por una disputa que tuvo con Belén Esteban por no estar de acuerdo con la gestión del gobierno en la crisis del coronavirus. Esta reyerta la aprovechó Jimenez Losantos para arremeter contra Vázquez y decir lo que pensaba de él realmente.