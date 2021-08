Las vacaciones de Jorge Javier Vázquez suelen ser sagradas, pero el presentador ha hecho un paréntesis en su descanso estival de 2021 para conceder una entrevista a Terelu Campos en la que ha afrontado temas de lo más delicados. En concreto, el de 'Sálvame' ha hablado de lo que le ha supuesto la pérdida de Mila Ximénez y de sus problemas con Hacienda.

Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'

De esta manera, Vázquez contaba a la revista Lecturas que ha vivido un infierno a raíz de sus cuentas pendientes con el fisco. "¡He pasado 10 años de mi vida con un sufrimiento terrible!", empezaba diciéndole a la hija de María Teresa Campos. "¿Qué haces cuando empiezas a ganar dinero? Vas a una gestoría y te dicen que hagas una sociedad. ¿Está bien? ¡Yo qué voy a saber! ¡Si pago a un gestor!", explicaba el catalán.

"¡Ahí se me quitaron muchas tonterías! Dije: '¡Todo lo que has conseguido se puede ir al traste si no emprendes lucha!'", añadía Jorge Javier Vázquez, narrando cómo vivió el inicio de esa historia. "Las inspecciones se eternizan en el tiempo. Es un sufrimiento contra el que es inútil... ¡Pierdes tantas fuerzas, tantas noches de insomnio!", añadía el de 'Sálvame'.

La historia interminable

"El inspector se volvió loco. Empezó a decir: 'Esto está mal, y esto también'. Todo tienes que pagarlo y, aparte, te ponen la sanción. Ganas recursos, te devuelven, pero en la Administración nadie te resarce de eso. Si la gente que nos investiga hace las cosas mal, debería tener penalizaciones", sentenciaba el presentador, desvelando también que en 2019 estuvo a punto de dejar la tertulia producida por La Fábrica de la Tele. "Me reuní con los productores y les dije: 'No aguanto más, me voy. ¿Para qué seguir trabajando?'", declaraba Vázquez.