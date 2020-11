Acusan a José Antonio Avilés de estar envuelto en una presunta nueva estafa: "Debes dinero a una chica"

Durante el segundo programa de 'La casa fuerte 2' del 8 de noviembre no solo ha habido lío dentro del concurso. En el plató se notaba un ambiente enrarecido entre los colaboradores, que venían de una reunión previa al programa, algo que Jorge Javier Vázquez percibió al momento y les preguntó sin rodeos a Violeta Mangriñán, Amor Romeira y, principalmente, Rafa Mora, quienes han afirmado que José Antonio Avilés podría estar implicado en otro engaño.

José Antonio Avilés, Violeta Mangriñán, Maestro Joao y Jorge Javier Vázquez en 'La casa fuerte 2'

"De repente nos encontramos que hay una nueva estafada por Avilés. Se lo ha contado a Amor", destapaba Rafa Mora en pleno directo. Romeira habría hablado con la afectada que acusa al exsuperviviente de deberle dinero. Violeta Mangriñán corroboraba la afirmación de su compañero. Por si fuese poco, la influencer añadía que incluso llegaron a realizar una videollamada a la conocida de Amor para que se enfrentase con Avilés: "Hemos hablado con la chica y él se ha puesto negro", terminaba de relatar el tertuliano de 'Sálvame'.

"Lo importante aquí es saber si Avilés tiene algo que ver con la estafa de Cantora", dejaba caer Romeira. Ante las alusiones, el colaborador de 'Viva la vida' no se ha defendido directamente, pero ha querido dejar al margen el tema: "A lo que has dicho: Yo he venido a comentar un reality, no he venido a hablar de mí. No sé en el plató que crees que estamos. Creo que lo que ha pasado en la sala ha quedado muy claro", replicaba. "Ha quedado clarísimo que le debes pasta a la chica", concluía Mangriñán sin cortarse ni un pelo.

"¿Has grabado a Isabel Pantoja?"

Avilés y Rafa Mora no paraban de mandarse pullitas hasta que el extronista ha explotado definitivamente con el colaborador. Los comentaristas del reality venían criticando a José Antonio durante el directo porque fuera de cámaras el tertuliano de 'Viva la vida' había dicho que se estaba mensajeando con Isabel Pantoja: "¿Me vas a decir ya qué te ha dicho Isabel Pantoja o te lo has inventado?", saltaba Mora. "¿Cuánto pones encima de la mesa?", respondía el exsuperviviente,

Esa contestación ha provocado la risa irónica de sus compañeros: "Avilés se mueve por dinero solo", decían algunos. A pesar de la contestación del tertuliano, Mora seguía insistiendo: "¿Has grabado a Isabel Pantoja tres horas como me has dicho?". Una vez más, el colaborador se ha salido por la tangente: "¿Sabes lo que yo hago? Mi trabajo. ¿Sabes cuál es mi trabajo? Tener que hablar con el personaje para informar en mi programa, igual que tú haces", replicaba Avilés.