José Bono denuncia un "ataque homófobo" a su hijo: "El facherío siempre me ha tenido ganas"

José Bono, ex ministro de Defensa e histórico militante del PSOE, respondió en 'Al rojo vivo' a las calumnias en redes sociales contra el hijo de su novio, acusado de cobrar comisiones por ejercer de intermediario en la venta de tests falsos del coronavirus al Gobierno. "Al parecer están diciendo que el novio de mi hijo José hace negocios sucios en esta tragedia. No tengo ninguna duda de que esto es un ataque hacia mí, un ataque homófobo, porque esta gentuza es también homófoba y eso es un bulo homófobo", lamentó el expresidente de Castilla-La Mancha. "Si mi hijo en vez de novio tuviese novia, las cosas las hubieran tenido que decir de otra manera", apostilló ante Antonio García Ferreras.

Sin dar nombres, Bono cargó con dureza contra los instigadores de esta campaña de ataques: "Yo estoy muy orgulloso de mi hijo Jose y de su novio Aitor. Es tan buena persona que yo le bromeo diciendo que parece un pastor de la Virgen de Fátima. Estoy muy orgulloso de que Aitor fuese a la comisaría de la Policía a denunciar a estas ratas de dos patas que casi todo el mundo sabe ya donde están y cómo se llaman".

El socialista entiende que "calumniar siempre es muy malo, pero aprovechar la enfermedad para extender mentiras es miserable y criminal". Por eso, pide a la gente que contraste las noticias y también lanza un mensaje a las autoridades: "Creo que hay que tener mucho cuidado y habría que regular las noticias falsas porque esa epidemia puede ser muy peligrosa para una sociedad moderna y democrática como la española", apuntó para zanjar el tema.

Unidad política

Como representante socialista en primera línea durante décadas, Bono criticó los constantes ataques de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez durante esta crisis sanitaria. "Todos nos equivocamos y acertamos, excepto los dictadores que no dejan nunca que esto se reconozca y en ese sentido no se equivocan, también los imbéciles dicen que no se equivocan nunca". El exministro aseguró que "ningún sistema podía acumular preventivamente los medios humanos y materiales para hacer frente a una pandemia de esta naturaleza".