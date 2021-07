El pasado martes 29 de junio, una operación organizada por la Policía y la Guardia Civil de Barcelona detenía a José Luis Moreno, además de a otras decenas de personas, por un presunto delito de organización criminal. Una semana después, 'Sálvame' ha podido hablar con el productor televisivo después de varios días intentándolo. El empresario les ha atendido en una llamada telefónica durante 7 minutos y 43 segundos en donde pese a que en un principio se mostraba reacio, finalmente ha ido respondiendo a todas las preguntas del redactor de 'Sálvame'.

"En este momento no puedo hacer declaración de ningún tipo", expresaba en un inicio Moreno, reticente a hablar. "No voy a hacer ningún tipo de declaración, eso ya lo sabrán ustedes porque indudablemente se ha convertido en un tema muy público", contaba sobre la posibilidad de reunir los 3 millones de euros que tiene de plazo hasta el jueves para ingresar como fianza y así eludir la cárcel.

José Luis Moreno

El periodista del programa de Telecinco le preguntaba sobre la veracidad de aquello de lo que se le acusa. "Menos de la muerte de Manolete me han acusado de todo. Espero que todo esto se aclare, que la Justicia en este país es eso: justicia, que se aclare todo esto y que pueda dar todo tipo de declaraciones", se defendía. "No he estado detrás de lo que se ha dicho, pero ya sabe usted que en estos momentos cada uno dice lo que quiere. También sé que han dicho cosas muy bonitas muchos compañeros que me conocen de hace muchos años".

Por otro lado, aseguraba que "no soy un junior para ponerte a cometer delitos cuando estás en el final de tu carrera". José Luis Moreno tiene claro que "prima el respeto y la presunción de inocencia", de modo que prefiere que "las cosas vayan por su curso normal, tranquilo, sereno". El creador de 'Reinas' ha respondido que "si me veo en prisión, será otra experiencia más y desde allí veré cómo ha ocurrido, qué ha ocurrido y si es justo. Sentiré que es justo y si es injusto estaré muy poco", afirmando que "absolutamente" todo lo que ha hecho es legal.

Acusaciones de acoso sexual e impagos

Entre las voces que se han alzado para criticar a José Luis Moreno, se encuentran muchas que han afirmado que han sido acosados sexualmente. "No voy a decir nada de eso porque está de moda lo de los acosadores y hasta al pobre Plácido Domingo (...) le han acusado de acosador y, precisamente, yo he sido testigo de que casi se podía decir que era todo lo contrario", se escudaba poniendo al cantante de ejemplo.

Otra de las acusaciones más habituales es la de no pagar a sus empleados, lo cual ha negado tajantemente: "Las personas que lo hayan dicho tendrán que responder en su momento a sus afirmaciones". El productor se mostraba muy tranquilo con las preguntas y en sus respuestas: "El miedo, que lo tenemos todos, porque es parte de las sensaciones del ser humano, se puede tener por cosas muy inminentes o se puede controlar cuando una persona está tranquila sobre su actitud, lo que ha hecho, las informaciones reales que tiene... En este momento no puedo tener miedo, puedo estar incómodo, sentirme mal, pero el miedo con una cosa que no sé, me parecería torturarme antes de tiempo".