SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN

José Pablo López reacciona al aviso de la UER a Felicia (Suecia) por lo que dice de Israel en Eurovisión

El presidente de la corporación ha reiterado su decisión de salir del certamen tras lo ocurrido con la representante de Suecia.

José Pablo López reacciona al aviso de la UER a Felicia (Suecia) por lo que dice de Israel en Eurovisión
Por Almudena M. LizanaPublicado: Miércoles 11 Marzo 2026 11:16 (hace 1 hora)

Una entrevista de Felicia, la representante de Suecia en el Festival de Eurovisión 2026, está generando mucha controversia. En ella, la cantante de 'My system' dejaba clara su inconformidad con la participación de Israel en el concurso: "No creo que sea buena idea que Israel participe. He estado pensando si debería ir o no, pero ya he tomado una decisión: voy a ir y luego tendré que asegurarme de que no ganen", comentaba al medio Aftonbladet.

Estas declaraciones no han pasado desapercibidas, ya que hasta Martin Green, el director de Eurovisión, ha reaccionado con una clara advertencia a la joven cantante de 24 años. "Estamos al tanto de los comentarios de Felicia tras su selección como representante sueca para el Festival de la Canción de Eurovisión en Viena, así como del comunicado posterior emitido por SVT", escribía el directivo.

Felicia ganó el Melodifestivalen con la canción &#39;My system&#39;
"La UER apoya plenamente el principio de libertad de expresión, sin embargo, el Festival de la Canción de Eurovisión se rige por unas normas diseñadas para salvaguardar la neutralidad del evento y garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos los artistas", añadía Green a su comunicado, lanzando así una advertencia a Felicia por sus palabras sobre la participación de Israel.

"Los participantes no deben instrumentalizar el Festival de la Canción de Eurovisión ni utilizar el evento como palanca para hacer declaraciones políticas o generar controversias, desviando así la atención del propósito del evento", continuaba el texto, olvidándose de las prácticas de Israel en los últimos años e indicando que se ha enviado "un recordatorio claro de las normas y responsabilidades que se aplican tras su selección para el Concurso" a la delegación sueca.

Felicia expresó que no se debería dejar participar a Israel en Eurovisión
Orgullosos de la decisión

José Pablo López no se ha quedado callado con esta polémica, reaccionando a la situación en sus redes sociales. "El tiempo nos da la razón. UER ha preferido convertirse en un órgano de vigilancia antes que defender los valores que fundaron Eurovisión", empezaba el presidente de RTVE.

"Es inaceptable que se recuerden 'responsabilidades' a los artistas mientras se guarda silencio ante lo que ocurre en Gaza, en el Líbano o en Irán. Por esto nos fuimos. La salida de RTVE no fue un capricho. Fue una respuesta directa a la vulneración de valores fundamentales", culminaba el directivo en sus redes sociales, mientras que Felicia ha aclarado después de la polémica que no piensa retractarse de lo que dijo.

