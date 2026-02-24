Final del Benidorm Fest 2026 29 fotos
RTVE lleva varios meses tratando de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) abra un debate real en el que se pueda tratar la permanencia de Israel vinculada a su genocidio en Gaza. Durante la comparecencia parlamentaria de José Pablo López, el presidente de la corporación, ha vuelto a salir el tema a la palestra.
"Creo que deberíamos abrir un debate de una vez por todas y en serio y espero poder hacerlo las próximas semanas para la reforma de los estatutos de la UER y que no puedan participar los países en conflicto en el próximo festival de Eurovisión", ha expresado en el Senado durante la comisión de control parlamentario de RTVE. De lograrlo, se conseguiría una de las reclamaciones no solo de España, sino también de otros países europeos que han actuado de la misma forma al permitirse la presencia de Israel.
El salto cualitativo del Benidorm Fest
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
Asociado a esto, José Pablo López ha querido darle las gracias tanto al ayuntamiento de Benidorm como a la Generalitat Valenciana por apoyar el Benidorm Fest "en un año complicado, al no estar asociado a Eurovisión". Pese a ser el primer año que España no participa en Eurovisión, RTVE no ha querido prescindir del festival alicantino, es más, ha buscado convertirlo "en un gran evento musical propio, con identidad clara y con capacidad real de generar industria".
López entiende que esta "madurez del proyecto" se debe a la profesionalización de las puestas en escena con una dirección artística encabezada por Sergio Jaén y Borja Rueda. Por otro lado, la proyección internacional de esta quinta edición, con un premio vinculado a Miami y la industria latina, ha ofrecido "una dimensión exterior muy importante" como "herramienta de internacionalización del talento español".