José Pablo López reclama un debate en la UER para que los países en conflicto no participen en Eurovisión

El presidente de RTVE ha alabado también el salto cualitativo del Benidorm Fest.

José Pablo López reclama un debate en la UER para que los países en conflicto no participen en Eurovisión
Martes 24 Febrero 2026

RTVE lleva varios meses tratando de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) abra un debate real en el que se pueda tratar la permanencia de Israel vinculada a su genocidio en Gaza. Durante la comparecencia parlamentaria de José Pablo López, el presidente de la corporación, ha vuelto a salir el tema a la palestra.

"Creo que deberíamos abrir un debate de una vez por todas y en serio y espero poder hacerlo las próximas semanas para la reforma de los estatutos de la UER y que no puedan participar los países en conflicto en el próximo festival de Eurovisión", ha expresado en el Senado durante la comisión de control parlamentario de RTVE. De lograrlo, se conseguiría una de las reclamaciones no solo de España, sino también de otros países europeos que han actuado de la misma forma al permitirse la presencia de Israel.

Comisión de control parlamentario a RTVE

El salto cualitativo del Benidorm Fest

Asociado a esto, José Pablo López ha querido darle las gracias tanto al ayuntamiento de Benidorm como a la Generalitat Valenciana por apoyar el Benidorm Fest "en un año complicado, al no estar asociado a Eurovisión". Pese a ser el primer año que España no participa en Eurovisión, RTVE no ha querido prescindir del festival alicantino, es más, ha buscado convertirlo "en un gran evento musical propio, con identidad clara y con capacidad real de generar industria".

"Hemos conseguido que convivan artistas emergentes y artistas consolidados. Eso posiciona al Benidorm Fest como punto de encuentro de la música española. No existe en nuestro país ningún espacio de estas características y con esta visibilidad pública", defendía el presidente del ente público, que argumentaba tanto la evolución artística como en materia de producción: "Hemos elevado el nivel escenográfico, la realización y el estándar técnico. El festival compite hoy con los grandes eventos europeos".

Lucycalys & Tony Grox, ganadores del quinto Benidorm Fest

López entiende que esta "madurez del proyecto" se debe a la profesionalización de las puestas en escena con una dirección artística encabezada por Sergio Jaén y Borja Rueda. Por otro lado, la proyección internacional de esta quinta edición, con un premio vinculado a Miami y la industria latina, ha ofrecido "una dimensión exterior muy importante" como "herramienta de internacionalización del talento español".

