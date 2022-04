La noche del 5 de abril Cristóbal Soria apareció en 'El Chiringuito de Jugones' muy contento por la gran acogida que había tenido su llegada a Vigo. Previamente, el colaborador había convocado a la afición del Celta para que manifestara su malestar respecto a las decisiones arbitrales del partido contra el Real Madrid disputado el sábado 3 de abril.

Josep Pedrerol y Cristóbal Soria

Soria se dejó ver a través de una videollamada expresando sus sentimientos al llegar a la ciudad gallega: "Estoy que me salgo, estoy pletórico, estoy feliz. Estoy agradecidísimo a toda la ciudad de Vigo. No me lo podía esperar, qué subidón". El conductor del programa de Atresmedia, Josep Pedrerol, hacía alusión al enfado de los madridistas porque el programa había animado a una manifestación contra los árbitros, aunque dejaba claro que Soria había actuado por su cuenta.

Pedrerol quiso también saber cuántas personas acudieron a esa manifestación, a lo que Soria confirmaba que habían acudido en torno a 2.000 aficionados. Josep Pedrerol buscó confirmarlo y para ello intervino el "ingeniero", Pedro Sáez Arenas. El colaborador dijo que realmente en ese área sólo había 128 personas después de haber estado contando las personas una por una.

"El pinchazo de Soria"

Después de que Sáez Arenas desvelase el número real de asistentes a la manifestación, el resto de colaboradores del programa se echaron a reír. Por su parte, Soria amagaba un gesto con la boca de "cabrones" y terminaba siendo despedido del directo por Pedrerol sin dejarle intervenir para dar su punto de vista de los hechos, mientras que sus compañeros no podían evitar seguir riéndose de la situación.